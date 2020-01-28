日本鐵路設專用車廂保障女性　反而成為娘子軍明爭暗鬥之地？

近期，女性專用車廂問題又再次在日本浮上檯面。本月13日，朝日電視台的新聞節目「羽鳥慎一晨間談話」（羽鳥慎一 モーニングショー）出現一段針對女性專用車廂的報導，引起了網路上的反彈聲浪。

去年年底，網路媒體J-town刊出一篇網友的投稿，希望女性都去坐女性專用車廂，不要害男生沒位子坐，引來大批網友附和，指出通勤時常常看到女性車廂空着，要求女性應該集中搭乘女性專用車廂。然而部分女性認為自己如果搭乘女性專用車廂，反而會引起「你這個樣子也會遇到癡漢嗎？」的指責。不管搭或不搭都會被罵，讓女性對於搭乘專用車廂這件事情蒙上了複雜的心情。

投稿指出通勤時常常看到女性車廂空著，要求女性應該集中搭乘女性專用車廂，不要害男生沒位子坐，引來大批網友附和。（IG@internationalowlfanclub）

本月初，J-town又貼出另一篇投稿。該投稿來自於一名三十歲的女子，她表示女性專用車廂總是充滿香水和化妝品的味道，讓她很不舒服。此外，由於車廂內都是女性，許多人都體弱纖細，只要列車一晃就站不穩，「我希望自己在跌倒的時候，身邊至少能夠有強壯的男性出手相助。」該名女子還稱，搭乘專用車廂時，時常遇到路過的人冷眼相對，還被說過「你長這樣也會遇到癡漢喔？」之類的話，讓她對於女性專用車廂產生陰影。另一名投書則指，在專用車廂中大家會用手袋、手肘等方式「卡位」，確保私人空間，讓她覺得很不舒服。

投稿者指女性專用車廂總是充滿香水和化妝品的味道，讓她很不舒服。（IG@jbaruci）

「晨間談話」的報導和這兩篇投稿的論調相近。該報導認為，不搭乘專用車廂的女性正快速增加，其原因便是因為「化妝品、香水的味道」及「女性之間的勾心鬥角」所導致的，且歸論於「男性缺席」、「女性個性倔強」等背後因素所導致。

再者，報導稱「七成的女性都不搭乘專用車廂」，但實質上只是50位受訪者中的35位而已，也遭人質疑數字代表性。

報導稱稱「七成的女性都不搭乘專用車廂」，但實質上只是50位受訪者中的35位而已，也遭人質疑數字代表性。（《羽鳥慎一 モーニングショー》節目截圖）

報導中還舉出了「會被皮草或馬尾弄到臉」、「穿高跟鞋的人很多，很容易撞來撞去」、「容易撞衫、導致爭吵」、「因為沒有男性視線，很容易變成低頭族」等可能發生的情況。然而這四點，無論是出自於女性的服裝或髮型，或是跟性別毫無關聯的手機使用習慣，都並不是在「只有女性的空間內」才會發生的問題。「因為撞衫會導致爭吵」這一點，更是連棚內來賓都啞然失笑，有來賓更是表達「完全不知所謂」。

對於該節目的「獨家調查」，網上也出現了反駁的聲浪，如有網友表示，「我是沒在意過香水的味道，也沒看過有人因為撞衫吵架」、「從來沒遇過有人因為容易吵架就不搭女性專用車廂，這只能說是因人而異吧」等，對於該調查的可信度抱持懷疑的人佔了多數。況且，許多女性都對於報導將女性專用車廂中所發生的問題，歸咎於女性特質或男性的缺席，感到十分不滿。「味道或是空間的問題，跟是不是女生、是不是女性專用車廂根本沒關係吧？」、「性別歧視」、「針對女性的偏見」等，不滿該節目將問題推卸給女性。

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