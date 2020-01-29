【武漢肺炎】航空公司除了停飛來往中國航班　還可以怎樣防疫？

武漢新型冠狀病毒感染疫情持續，導致全球的旅運大受影響，英航、聯合航空等相繼宣布暫停來往中國的航班。不過其他航空公司即使沒有停飛計劃，但有甚麼預防措施阻止病毒散播？

新加坡航空、國泰航空分別宣布容許來往中國航班的空中服務員在工作時戴口罩，保障員工安全。這種新型冠狀病毒可以經接觸傳播，有航空公司因此就從飛機上減少可能出現個人接觸的途徑。

以中華航空為例，航班會改用即棄式餐具等用品，並鼓勵乘客自備水樽。同時該公司及旗下的華信航空從28日起暫停來往海峽兩岸及香港航班上供應熱食，以及提供毛毯、枕頭、報紙及機上雜誌等用品，改為使用紙巾等即棄用品，而飲品和耳筒則按照乘客需求才供應。另外座椅背袋只會有飛行安全指南和嘔吐用的清潔袋。

武漢肺炎：泰航向乘客大派定心丸，強調會經常清潔機艙，其中椅背上的熒幕更是重點清潔目標。（Reuters）

泰國航空則公開一段員工穿上保護衣物清潔機艙的片段，指公司恉為所有往來中國及高危地區的航班作全面消毒，一名公司高層表示，航班內設有機上娛樂系統，椅背上的熒幕經常被人觸摸，因此是在起飛前重點清潔的部分。

泰國是中國人的旅遊熱門之一，在2019年就有1100萬人次到訪。不過疫情當前，泰國錄得最少14宗確診個案，是全球其中一個重災區。有聲音認為，泰國政府應暫停來往中國的航班30至60日。

武漢肺炎：除了機艙外，機場客運大樓都是人來人往的地方，因此亦是當局加強消毒的重點之一、（Reuters）

或者有意見覺得，停飛可能對經濟帶來重大打擊，但始終人命關天，各國政府到底如何取捨，其實沒有太大難度可言。