【武漢肺炎】疫苗開發速度前所未見　與時間競賽有勝算嗎？

武漢新型冠狀病毒肺炎正在蔓延，科學家表示正開發疫苗，有望盡早投入臨床實驗，接種防止感染。不過今天始研發疫苗，需時多久和來得及嗎？

武漢肺炎持續擴散，口罩成為必備品。（Reuters）

2015年寨卡病毒在中南美洲爆發，孕婦感染病毒可能會導致嬰兒出現小頭畸形，引起一陣恐慌。科學家在2016年3月決定全力開發疫苗，2016年6月第一劑疫苗臨床實驗開始，不過寨卡疫情已逐步下降並結束。結果疫苗至2019年仍只留在臨床實驗階段，未有真正使用。

科學家對冠狀病毒並不陌生

所謂疫苗是當疾病周期性經常發生，才有需要接種防止疫情爆發。當一個疾病疫情已消失且不再復發，疫苗的研發就顯得不重要，寨卡病毒疫苗開發的太遲。

在這次的武漢肺炎爆發浮上水面後，多間藥廠與大學隨即宣布開發疫苗，這次又是否來得及？

這次武漢肺炎由新型的冠狀病毒引起，冠狀病毒是一種常見會引起呼吸道疾病的病毒品種。包括2003年的SARS（嚴重急性呼吸道症候群，俗稱「沙士」），以及分別在2013與2015年爆發的中東呼吸症候群（MERS），都是由冠狀病毒引起，科學家對冠狀病毒並不陌生。

中國疾病預防控制中心發布的新型冠狀病毒顯微鏡下照片。（China CDC）

疫苗開發以前所未見的速度進行

在這次爆發中，藥廠得到流行病防範創新聯盟（CEPI）的資助。CEPI在2017年成立，意旨成立基金協助開發疫苗對抗疫情擴散。在中國1月23日公開武漢肺炎病毒的基因圖譜後，CEPI在翌日即宣布撥款1250萬美元預3間藥廠開發疫苗。

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）在緊接的數天研究基因圖譜並與藥廠簽署合作協議，藥廠希望能從過去研究SARS及MERS的經驗，開發疫苗。

其他國家包括中國、德國、澳洲等亦已宣布正開發疫苗。澳洲多爾蒂研究所（Doherty Institute）在29日宣布成功複製病毒，為試驗疫苗成效帶來樣本。疫苗開發以前所未見的速度進行。

但疫苗由研發到臨床實驗，經政府部門批准並大量生產使用需要一段時間，短則數月，長則數年。屆時疫情是否已受控，或因疫情已撲滅讓疫苗停止開發也是未知數。科學家希望能研發出能廣泛抵禦冠狀病毒的疫苗，能防止包括SARS及MERS在內，冠狀病毒疫情的再爆發，甚至預防未來更新型的冠狀病毒肆虐的可能。