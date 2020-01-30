《沉默的羔羊》原型人物曾被關進去　精神病院或變酒店您敢住嗎？

曾用作精神病院的建築身在大眾眼中總是帶着一分神秘色彩，也讓大家好奇裏頭的狀況究竟如何。英國歷史悠久且戒備森嚴的布羅德莫精神病院（Broadmoor），一直令當地居民聞風喪膽，因為自古以來這裡關了英國最暴力、危險的精神病患，其中不乏有許多知名連續殺人犯。如今管理該院西倫敦NHS信託基金將出售該院的側樓，且有可能改建成飯店，到時民眾將有機會一覽精神病院的真面目，住在與病人們相隔一個庭院的房間內。

根據英國《每日郵報》報道，布羅德莫精神病院收留200名英國最危險的罪犯，當地人只要一聽到精神病院的警報響起，便紛紛躲進屋內，因為他們知道這代表有罪犯從中逃出，較年長的一輩都知道布羅德莫精神病院過去所引起的恐慌。

布羅德莫是歐洲最先進的高度保安精神病院，也是大眾認為的恐怖之屋，因為數十年來像「開膛手傑克」（Jack the Ripper）等惡名昭彰、精神錯亂的犯罪份子都被關在這裏……

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布羅德莫精神病院的病患身份在近幾年來也有些改變，在70年代至80年代以愛爾蘭共和軍的恐怖份子居多，後來則多為激進的伊斯蘭主義者，而對多數患者而言，仍有機會克服心理障礙並得到釋放。

如今布羅德莫精神病院的所有者國民保健制度（NHS）為籌措新建醫院資金，決定售出該院側樓，而知情人士則透露該棟樓將作為商業用途，可作為住宅式療養院或是豪華飯店。策劃拍賣的代理商表示不擔心遊客會受到精神病人的攻擊，並說「那些人在布羅德莫精神病院生活了好幾十年，有嚴格的保安維護」，然而究竟有多少人願意住在那邊仍有待觀察。

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