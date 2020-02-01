馬斯克的歐陸大冒險　Tesla與德國汽車巨頭終需一戰？

美國電動車品牌Tesla在去年11月公布，將會在德國首都柏林以東約40公里外的小鎮格林海德（Gruenheide）建造歐洲首個、亦是全球第四個Tesla「超級工廠」（Gigafactory 4）。Tesla此項建廠計劃雖然獲當地政府全力支持，但居民最近卻因為擔憂設廠帶來的環境污染問題，發起抗議示威。另外，德國素來是汽車大廠的中樞重地，Tesla總裁馬斯克（Elon Musk）在歐洲設置超級工廠，第一步便劍指德國，這是否意味着Tesla與一眾德國汽車巨頭的終極一戰，勢將無可避免？

近日，格林海德居民手持反對Tesla在當地設廠的標語。（路透社）

去年12月，Tesla在中國上海建造的Gigafactory 3超級工廠順利向中國買家出貨第一批Model 3，預計隨着產量逐漸增加，Gigafactory 3將為Tesla帶來可觀盈利收入──儘管這幾周的武漢肺炎疫情，令到上海工廠不得不停產出車。

在全球第一大的電動車市場中國，Tesla基本上已佈局妥當。現在接下來，馬斯克劍指歐洲，宣布在世界汽車生產龍頭大國德國──全球最大汽車集團Volkswagen及諸多汽車巨頭的總部所在地──建造一個超級工廠。若一切按部就班，這個Gigafactory 4最早可以在2021年第三季正式投產，主力製造入門級車型Model 3與Model Y，也會製造電動車所需的鋰離子電池組。

馬斯克向首批中國製造Model 3的車主一同合照。（路透社）

德國地方政府的考量

Tesla計劃設廠所在的德國小鎮格林海德位於東北部勃蘭登堡邦（Brandenburg），這個邦圍繞首都柏林（Berlin），是德國政商心臟地帶之一。德國媒體形容此處為巨大的再生能源生產地，無數風力及太陽能發電裝置遍佈整個邦的郊野地帶。而勃蘭登堡邦本身有超過三分一面積，便是被森林湖泊所覆蓋，綠化面積甚高。作為未來清潔科技品牌代表的Tesla，選址這樣一個地方，本身便有品牌傳播的商業作用。

Tesla選址格林海德：

對於勃蘭登堡地方政府來說，Tesla的到來有兩大意義。首先，Gigafactory 4將會為當地帶來大約8000個新工作職位。另外，長遠來說可以讓勃蘭登堡成為德國、以至歐洲一個重要的電動車產業基地，能夠跟歷史悠久的傳統汽車生產重地狼堡（Wolfsburg）和斯圖加特（Stuttgart）平分秋色。

擬建造Tesla超級工廠的格林海德附近樹林一帶。（路透社）

據《德國之聲》報道，就在馬斯克公布他的歐洲超級工廠計劃一個月後，即在去年12月，全球最大的德國化工業巨擘巴斯夫（BASF）有傳即將在勃蘭登堡的市鎮施瓦爾茨海德（Schwarzheide）建造製作負極材料（cathode active materials）的工廠，而這種材料正是電動車鋰離子電池內的核心元件。雖然未能確認巴斯夫工廠內的產品與Tesla未來的德國工廠有沒有關係，但對勃蘭登堡政府來說，Tesla與巴斯夫的投資項目無疑有利它實現成為電動車生產基地的構思。

巴斯夫（BASF）是全球頂尖的化工製造公司。（Getty Images）

居民反應兩極

由於Tesla的投資可以大大推動本地製造業發展和提供就業機會，世界各個地方政府對電動車巨擘Tesla落地設廠往往趨之若騖。勃蘭登堡有意打造成為電動車基地，固然對馬斯克最終「相中」自己十分高興。然而，部分本地居民卻不是這樣想了。

Tesla在今年1月18日正式通過收購案，購買格林海德300公頃林地。接着，上周開始便有數百名格林海德小鎮居民發起抗議行動，反對Tesla在當地設廠。他們擔心超級工廠會在生產過程中污染水源，加上Tesla收購的土地是一片叢林，即代表興建工廠需要砍伐300公頃樹林，且當地緊臨自然保護區，環境污染擔憂成為小鎮居民反對Tesla進駐的理由。

面對居民的抗議反對，馬斯克在Twitter上說道，稱原先在計劃書寫着「工廠需要每小時在當地公共飲用水管道抽取372平方米食水」的說法，只是「最高的可能用水上限」，並不表示每天都會抽取這麼大容量的食水。對於砍伐樹林的指控，馬斯克則回應指出，Tesla購買的這片土地不是天然植被，而是人工種植、用來製造卡板的樹木林地，並承諾會在別處植林補償。

當然，也有部分居民覺得Tesla設廠能帶來經濟發展契機，自也歡迎這間美國大廠的到來。

憧憬Tesla設廠帶來的商機，格林海德也有些居民支持Tesla進駐。（路透社）

面向歐洲大眾市場的大混戰

Tesla在德國設廠，德國一眾汽車巨頭，相信也將磨拳擦掌。因為它們意識到，一場激烈的歐陸電動車大戰即將上演。

在電動車市場上，雖然說Tesla正獨領風騷，但德國眾多汽車生產商並不是坐以待斃。在歐洲政府的優惠政策和減排要求，以及社會日益重視綠色出行的因素下，多間車廠近年已投入大批資源研發及生產電動車，希望撼動Tesla長年的電動車龍頭地位。而Tesla這次直搗黃龍，無疑是直截了當的下達戰書。

各大車廠爭相研發電動車已不是新鮮事。接下來的戰場，將會演變成各量產車款間爭奪大眾市場份額的競爭。（路透社）

可是，德國車廠並不怯懦。

Volkswagen集團行政總裁迪斯（Herbert Diess）在早前的達沃斯世界經濟論壇上接受美國財經頻道CNBC訪問時，表示欣賞Tesla的努力，因為它證明電動車確實能夠在大眾市場取得商業成功。但他同時亦表示，「競爭會是一件好事」。

與《彭博社》的訪問當中，迪斯更形容集團會與Tesla有一場「公開的比賽」，並有信心集團會追趕上Tesla的速度，甚至「很大可能會趕超前」，似乎未有絲毫擔心Tesla在德國設廠的威脅。Volkswagen集團預期，本年將會有8款全電動車及混能車款推出市面，當中包括首架面向大眾市場的ID3。其他德國車廠的量產電動車車型亦相繼會趕在2020年向市場出貨，包括Volkswagen集團旗下Audi的e-tron SUV，還有Benz的EQC SUV、BMW的iX3。

至於Tesla，早已說明德國的超級工廠將會全力生產面向大眾市場的入門級Model 3和Model Y。

相信德美車廠們的這個佈局，標誌着下一階段專注在爭奪歐洲大眾市場份額的大混戰即將到來。