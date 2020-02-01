【武漢肺炎】美國首個患者報告出爐　接受伊波拉藥物治療後好轉

《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）1月31日公布美國第一宗2019新型冠狀病毒的病例報告，該名35歲男性患者上月19日前往華盛頓州的診所，他血脂過高，不過並沒有抽煙習慣。從X光可見，他的肺部出現白色條紋以及小點，所幸治療第8天後狀況良好，食慾也恢復，症狀幾乎都得到緩解。

這份報告由多名醫師撰寫，來自華盛頓州2019新型冠狀病毒的研究團隊，內容可見美國第一宗武漢肺炎病例的症狀、治療過程等，也顯現出醫師、衛生單位與地方層級合作的重要性。

武漢肺炎疫情持續擴散（新華社）

報告指出，這名35歲男子1月19日來到華盛頓州的緊急護理診所，已有4天咳嗽與感到發燒的病史，他在等待看診時就戴起口罩，約20分鐘後，他被帶進診療室並接受評估。他表示，拜訪完武漢的家人後，他15日回到華盛頓州，看到美國疾病管制與預防中心（CDC）的警戒資訊後，考量到自己的症狀與旅遊歷史後，便決定就醫。

患者當時體溫攝氏37.2度，血壓134/87mmHg，脈搏每分鐘110次。由於他曾前往武漢，美國地方當局與衛生部門立刻接獲通知，雖然他說沒有去過華南海鮮市場，也未與不適者接觸，CDC人員還是決定檢測是否罹患新型冠狀病毒。

CDC於1月20日確認，該名患者的檢測結果為陽性。患者入院時，他出現持續的乾咳症狀以及2天感到噁心、嘔吐，不過沒有呼吸短促或是胸口疼痛，他接受治療。在住院的第2到第5天，除了間歇發熱伴隨心搏過速，患者生命跡象保持穩定。他持續報告咳嗽並且感到疲勞。

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患者入院第3天時，胸部X光片並沒有異常，然而，第5天住院（患病第9天）的第二次X光檢查，卻顯現出左肺下葉有著肺炎症狀，患者住院第5天的呼吸道狀態出現改變，他在入院第6天開始接受輸氧。

過程中，醫療團隊持續考量患者不同的狀況，進而改變藥物與治療方式，患者第4次的胸部X光結果與非典型肺炎狀況一致。患者住院第7天晚上，開始接受靜脈注射「Remdesivir」；這是美國吉利德科學公司（Gilead Sciences）所開發的新型實驗性抗病毒藥物，曾投入伊波拉病毒的臨床試驗。

直到入院第8天（發病第12天），患者的臨床症狀有所改善且相關數值也提升，他停止供氧，食慾改善，除了斷斷續續的咳嗽與流鼻水，並沒有其他症狀。截至1月30日時患者仍住院，他沒有感覺發燒，咳嗽情形也正減輕。

報告指出，雖然當時考量到患者惡化的狀況，決定給予Remdesivir，但還需要更多試驗，以便確定此種藥物的安全性與效用。

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