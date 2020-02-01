【武漢肺炎】外國網傳滴露能殺死冠狀病毒？　專家：只對這種有效

武漢肺炎疫情蔓延全球，各國民眾都千方百計，希望保障自己和家人的健康。英國最近網傳滴露的消毒噴劑能夠有效殺死冠狀病毒。不過專家指，產品所指的冠狀病毒不太可能是指新型冠狀病毒。不過，消毒噴霧仍能殺死引起普通感冒的病毒。

英國有眼利的網民發現，滴露消毒噴劑背後的標籤寫上能夠殺死大腸桿菌、沙門氏菌、金黃葡萄球菌及H1N1甲型流感之外，還可以消滅人類冠狀病毒。帖子獲逾千次轉載，有人提議大幅採購滴露，甚至有人形容滴露是病毒的「解藥」。

如果有細心留意標籤，便會發現所指的冠狀病毒是引起普通感冒的病毒。保健和醫學教授亨特（Paul Hunter）解釋，產品的有效成份是消毒劑常見的對氯間二甲苯酚。對氯間二甲苯酚對不同病毒和細菌包括冠狀病毒均能發揮作用，可以用於物件表面和肥皂。

雖然滴露未必抗疫救星，不過南安普敦大學（University of Southampton）全球衛生高級研究員黑德（Michael Head）指，消毒噴劑的確有效消滅細菌和病毒，如果使用得宜，能夠清除物件表面的細菌和病毒。

滴露也在公司網站澄清，暫時未測試產品對冠狀病毒的功效。不過公司指出，曾測試產品對其他冠狀病毒的效果，包括中東呼吸綜合症（MERS）和嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱沙士）冠狀病毒，發現能殺死上述病毒。