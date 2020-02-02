【武漢肺炎】印度政府倡順勢療法抗疫　被質疑未經科學實證

武漢肺炎來勢洶洶，公眾難免感到恐慌。除了戴口罩及勤洗手外，各地市民亦四出尋找其他方法預防疫情。 在中國，有民眾瘋搶「雙黃連口服液」；而在印度，有政府部門就提倡採取順勢療法（Homeopathy），服用砒霜抗疫。

武漢肺炎：印度有政府部門提倡採取順勢療法抗疫。（Reuters）

印度政府機關瑜珈部（AYUSH Ministry）1月29日向公眾發布抗疫建議，除了平常的衛生常識外，亦提議採用順勢療法：空肚服下「白砷-30」（Arsenicum album 30）溶劑連續3日，一個月後再服3日。

「白砷-30」這種「神奇」混合物，實際上是超稀釋三氧化二砷（俗稱砒霜）。科學期刊《ScienceAlert》指出，目前並無證據表明該化合物能預防或治療冠狀病毒，若使用不當更會致命。

AYUSH更建議採用其他傳統療法，例如服用各樣草藥藥水，或是醒來時在鼻孔滴精油等。這些建議被指未得科學實證，引起網民嘲笑。

事實上，AYUSH是阿育吠陀（Ayurveda）、瑜伽（Yoga）、尤那尼（Unani）、悉達（Siddha）及順勢療法（Homeopathy）5種印度傳統醫療及療養身心方法的縮寫。總理莫迪（Narendra Modi）2014年將部門由衛生部門轄下的單位升格為正式部門。

《ScienceAlert》指出，有分析認為，這些傳統醫療手段值得懷疑，但政府可以此作為民族團結的一種方式。