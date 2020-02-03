【武漢肺炎】韓國撤僑妻子無法登機　暖男不忍拋妻留守疫區

武漢新型冠狀病毒持續肆虐，各國陸續從重災區武漢撤僑，韓國亦派出了專機接載公民回家。但一名韓國男子因為家庭關係，不得不留守疫區，陪伴妻子。

韓國在1月30日展開首輪專機撤僑，陸續接載公民從武漢返國。（Getty）

金敏俊（音譯）是居住在武漢的韓國人，他與中國藉的妻子在武漢開有一間餐館。韓國在早前派遣包機前往武漢撤僑，但因金敏俊的妻子的國藉關係，無法登機。

只有金敏俊和他們7個月大的兒子有資格登機：「我太太要我帶兒子走，但我不知道封城會什麼時候結束，我辦不到。」

事實上，金敏俊擔心一家人的健康，在數周前才為預防流感，一家前往韓國接種流感疫苗，誰知返回武漢便碰上肺炎疫情：「我們在韓國的時候，有考慮過想逗留久一點，但我們不知道情況會變得這麼嚴重，且我們也要繼續做生意。」

金敏俊一家現在被困在武漢城之中，無法離開：「我感到失望，不過對我兒子來說，留在這裏或許是更好選擇。因他還太年輕，在韓國接受隔離並不太好。」

金敏俊一家只能呆在家中，雖然目前食物仍充足，但若封城持續，擔心兒子的奶粉會吃完。「我怕出去，但不是為了我自己，而是為了兒子。現在所有的醫院都擠滿了人，如果他從我身上得病，再也沒法為他醫治。」