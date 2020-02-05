印度妻慘被丈夫斬首　老公還拿着頭顱走上街邊唱歌邊向途人揮手

夫妻吵架賠上人命，還讓街上的人嚇得驚慌失措！印度近日傳出駭人消息，一名30歲的丈夫與妻子起了口角後，竟當場砍下妻子的頭顱，隨後更「提頭上街」，大搖大擺的走在路上，還一邊唱歌一邊與路人打招呼，讓許多民眾驚聲尖叫。

根據外媒報道，印度一名30歲的男子拉瓦特（Akhilesh Rawat），去年時和妻子生下了一名女兒，但女兒卻因疾病夭折，妻子因無法承受喪女之痛，而決心搬回娘家住，直至近日才又搬回住所，恢復與丈夫同居的日子。

久別重逢後，夫妻的感情不僅沒有回升，兩人反倒是起了激烈口角，拉瓦特一時間氣不過，竟當場持刀砍下妻子的頭部，隨後更提着妻子的頭顱走上街頭，在人來人往的街上大聲唱歌，更向街上的路人不斷揮手，行徑相當瘋狂。

路人看見這一幕被嚇得驚慌失措，趕緊報警抓人，警方到現場後，隨即將拉瓦特逮捕歸案。警方調查後發現，拉瓦特與妻子已結婚兩年的時間，萬萬沒想到會發生這種事。目前警方以謀殺罪的罪名逮捕拉瓦特，而詳細的犯案經過，仍待警方繼續調查。

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