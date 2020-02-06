【武漢肺炎】全球口罩荒下　自製應急口罩最有效物料是？

在武漢肺炎疫情（2019-nCoV病毒）肆虐下，世界各地紛紛出現搶購口罩的現象，導致嚴重供不應求的情況。香港社會「一罩難求」，市面口罩數量非常有限，很多更被炒至「天價」發售。香港市民若不想通宵排隊碰運氣或因無口罩而受困家中，又不想聽從「清蒸口罩」的怪招，那有何妙計？翻查外國的學術研究，有研究人員曾針對以往的流感疫情，測試使用不同物料自製應急口罩的效果。以下綜合為大家分析各種物料的利弊。

面對口罩嚴重短缺，本港以至其他國家和地區的民眾以「DIY口罩」外出的例子俯拾皆是，如用透明膠水桶、果皮、胸圍、紙尿片等，顯然是出於無奈之策，作用成疑。其實早於2013年5月，發表在劍橋大學《災害醫學與公共衛生準備》 （Disaster Medicine and Public Health Preparedness）的一項研究，就分別利用多種日常家居的物料來作測試，了解除了外科口罩以外，這些物料是否適合用作口罩來防疫的用途。研究的物品包括百份百純棉T恤、領巾、茶巾、枕頭袋、抗菌枕頭袋、外科口罩、真空吸塵袋、棉織物、亞麻布和絲綢。

結果發現，所有測試的材料均顯示出若干能力，以阻隔微生物氣膠 (microbial aerosol)，也可以減少接觸血液、飛沫等分秘物。從過濾*噬菌體MS2（Bacteriophage MS2）和萎縮芽孢桿菌（Bacillus atrophaeus）的效率而言，最佳的無疑是外科口罩，其次便是真空吸塵袋和茶巾（tea towel）。然而，真空吸塵袋的剛度和厚度產生了很高的壓降(pressure drop)，不適合用作口罩之用；同樣是堅固織物的茶巾，也測出了偏高壓降。

比較兩種測試病毒及細菌與新型冠狀病毒的大小:（nm/納米） 2019-nCoV 新型冠狀病毒：～125nm 噬菌體MS2（Bacteriophage MS2）：23nm 萎縮芽孢桿菌（Bacillus atrophaeus）：~1000nm

在噬菌體MS2及萎縮芽孢桿菌的過濾測試中，茶巾及吸塵袋表現最接近外科口罩。但最後一排的降壓測試，則顯示茶巾及吸麈袋的透氣度不太理想。(Disaster Medicine and Public Health Preparedness)

所謂的壓降，是可以用來確定該材料作為口罩來使用，是否符合所需的舒適度和貼合性。口罩的壓降是衡量呼吸阻力和周圍空氣旁通的可能性的指標，如果壓降過高可能會令使用者呼吸出現困難，過低則有機會導致洩漏。這方面的結果顯示，外科口罩最佳，而枕頭套和百份百純棉T恤是最適合用作簡易口罩的家用材料。T恤的彈性稍稍使其成為面罩的首選，因為它可能會提供更好的貼合性。

此外，若將茶巾、枕頭套和百份百純棉T恤三種物料變成雙層的話，會顯著增加壓降，而當中只有茶巾一樣顯示出過濾效率的顯著提高，甚至略高於的外科口罩。綜合研究結果來說，若無法購得外科口罩，以茶巾和百份百純棉T恤來自製口罩不失為理想的替代選項。

沒有口罩下的「最後手段」

研究指出，口罩通過將織物的過濾作用，在於口罩和臉部之間需緊密貼合起來，從而減少接觸到懸浮微粒（Areosols）。織物的過濾效率取決於多種因素，包括織物的結構和組成、所接觸的顆粒的尺寸、速度、形狀和物理性質等。雖然任何物料都有若干阻隔病毒和細菌的能力，但如果口罩未能很好地緊貼口鼻周圍，或者該物料很容易被傳染性懸浮微粒穿過的話，均毫無益處。

研究人員提醒，對選擇戴自製口罩的人，應強調清潔和更換口罩的要求，他們同時強調自製口罩只有較低的防護能力，效果僅是「聊勝於無」。他們的結論是，防護口罩可以減少感染的可能性，但不能消除風險，尤其是當疾病具有多於一種傳播途徑時。（注：新型冠狀病毒相信可透過接觸、糞口傳染）

報告強調：「不論用作針對哪種疾病的防護，如果沒有充足的商用口罩，在萬不得已之時，才應考慮把自家製口罩，視為最後的手段。」他們還補充，口罩不是萬能，還要配合諸如患者隔離、咳嗽或打噴嚏時要注意禮節，時常保持手部清潔，才能達到最佳的防護效果。

研究指出，在口罩不足的情況下，自製口罩不失為最後的措施。(資料圖片/梁鵬威攝)

另一項針對茶巾和外科口罩的分別研究，也有類似的結論，認為利用茶巾這樣的替代物料作口罩也具有一定保護，或有助減低傳染病爆發的機會。該項於2008年7月在《公共科學圖書館》(PLOS One)發表的研究發現，外科口罩的防護能力是自製口罩的兩倍；而各口罩類別中，防護等級隨年齡類別而有異，因身體活動產生的效果差異則很小，而男女之間亦不存在差異。此外，和成人相比，兒童受到保護明顯不足，這或與口罩與他們臉部的貼合性較差有關。

研究比較了小童及成年戴上茶巾製口罩、外科口罩時，靜止及各種動態下的保護功效，顯示茶巾的成效大約只有外科口罩的一半。而FFPS口罩則在各項數據上都佔優。（PLOS One）

該研究亦認為，以茶巾自製的口罩仍可提供很大程度的保護，只是程度不如外科口罩。不過，因為自製口罩不會受到有限的供應的影響，而且不需要額外的資源來大規模生產。同時值得注意的是，畢竟兩份報告皆屬實驗性研究，志願者人數相對較少、未能模擬真實情況、研究的時間短等，限制了上述研究結果的普遍性，而兩項研究均是針對流感大流行而非是次新型冠狀病毒。