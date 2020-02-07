新宿歌舞伎町美女怪盜「令和的貓眼」終被捕　真實身分竟是AV女優

美女怪盜現身日本新宿？自去年11月起，日本新宿出現兩名女性怪盜，專瞄準歌舞伎町的牛郎行竊，得手金額高達3000萬日圓，日本警方更以「令和的貓眼」稱呼這兩名竊盜犯。近日，日本警方順利將兩名疑犯逮捕歸案，不料其中一名女疑犯卻被爆出曾擔任過AV女優，令事件引發討論。

綜合日媒報道，日本新宿近來出現兩名女性怪盜，兩人於去年11月開始偷竊，至今年1月累積犯下6宗偷竊案，且受害人皆是在歌舞伎町工作的牛郎。兩人慣用的偷竊手法是一人負責把風，而另一人隨之行竊，6宗竊案中，總共得手3000萬日圓，日本警方更以怪盜漫畫的名稱，稱這兩名疑犯為「令和的貓眼」。

上月21日，日本警方順利將「令和的貓眼」逮捕歸案，兩名疑犯分別為22歲的長野芹菜及25歲的西川菜菜。沒想到，隨着兩人的長相曝光後，其中一名疑犯西川菜菜竟被爆出真實身分，原來她在5年前曾以「吉井ありさ」的藝名，拍攝過多部素人AV。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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報道指出，西川菜菜於2014年亮相出道，以「吉井ありさ」的藝名拍攝過多部合輯類型的AV，因其苗條的身材及甜美的笑容，而受到許多人的喜愛。

相關人士也透露，西川菜菜在多部作品中，飾演各種不同類型的角色，但演出的手法截然不同，更以「我對她的變化感到相當驚艷」，稱讚西川當時的表現。

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