【武漢肺炎】疫情揭示亞洲郵輪業熾熱　海上假期不再「長輩專屬」

由 2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）引發的「武漢肺炎」，最近除了引起外界對「鑽石公主號」郵輪及「世界夢號」郵輪等船上疫情備受關注，也多少令人好奇亞洲郵輪產業近年的高速發展和高遊客量現況。亞洲的廉航普及令外遊更容易，郵輪也成了不少亞洲人旅遊度假的新興選擇，而且客源甚廣。

根據國際郵輪協會（CLIA）數據統計顯示，過去十年全球搭乘郵輪的旅客量持續上升，2017年搭乘郵輪的旅客約 2,670 萬人次，較前一年增加了6.3%。國際郵輪協會估計，2019年有望突破3,000萬人次。現時，在郵輪旅客運量及航線數上，美洲和歐洲仍是重點市場；但就旅客每年增幅方面來看，亞洲市場的平均升幅高達20.5%，是美國的4倍。

隨着不少亞洲國家的經濟發展得以改善，中產階層擴張，海外旅遊對於此階層來說，如今經已是普遍的事，一般家庭每年也總會規劃一些外遊行程。不過，由於行程規劃、趕搭交通工具、收拾行李、辦理酒店等都是十分繁瑣的環節，有時難免讓人於假期中感覺比上班還要辛苦勞累。也因此，能夠省卻計劃行程煩惱、讓人輕鬆下來的郵輪旅遊，在亞洲市場變得火熱起來。

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一般郵輪的票價包括了旅行期間的住宿、餐飲娛樂、活動設施等費用。從上船的一刻開始，船上的工作人員便提供「賓至如歸的服務」，免卻一般旅行的舟車勞頓。而且，郵輪現今普遍停靠多個地方港口，靈活的上落客特性也令旅客能以方便及低廉的價錢規劃自身的旅程。

遊客能在甲板上晒太陽、觀賞日出日落、享受吹着海風的愜意，也可享用船上的美酒佳餚；近年郵輪內的配套設施更是應有盡有，為船上的旅客提供更多元的玩樂體驗，如經常會安排有各式各樣的表演和劇場，可以觀賞音樂、歌劇、魔術和舞蹈等演出；還有各種休閒講座、大屏幕觀賞電視和比賽、泳池、戶外遊戲、按摩池、日光浴、健身室、兒童康樂設施和甲板活動等。

郵輪旅遊不再是銀髮族專利。(Getty Images)

史上最早的大規模長途旅行方式

郵輪旅行始於18世紀末，其前身為遠洋客輪。在飛機還未出現以前，它是實現大規模乘客跨洲旅行的主要方法。直至上世紀中，由於鐵路和飛機的普及，令這些客輪的載客量大幅下降；迫使營運者不得不尋找新的經營模式，並由過去的海上客運轉型至海上旅遊。

進入1980年代，郵輪旅遊開始為人所熟悉，不少郵輪公司推出日見豐富的旅遊產品開拓全新市場。1993年，馬來西亞麗星郵輪公司打開亞洲市場，並於歐洲和北美發展業務，成為首間全球性郵輪旅遊公司。

郵輪旅行早在18世紀末出現，圖為1930年代的郵輪旅遊情況。(Getty Images)

過去，郵輪旅業發展成熟的主要是歐美地區。從2000年起，全球的郵輪港口不斷增加，行程和航線的安排也變得更多而且靈活多變，價格也因激烈的競爭而有所下降。目前，行業的規模和效益越來越明顯，而且因應亞洲地區經濟環境發展持續向好，人民生活水平和消費需求有所提高，亞洲地區對郵輪旅遊的需求也變得十分殷切。

今天，郵輪旅遊不再是上年紀人士的專利，郵輪公司開始向大眾化和年輕化的方向發展，成功吸引更廣大的客源消費者。郵輪產業亦不止於海上觀光旅游，還覆蓋到交通運輸、船舶製造、港口服務、在地的旅游觀光、餐飲購物以至金融保險等行業，形成複合而龐大的新興產業。

上海引領亞洲地區的郵輪產業發展。(網上圖片)

中國引領亞洲郵輪業務發展

亞洲郵輪業近年迅速增長，郵輪乘客人次過去幾年的平均增幅達三成三，由2012年的77.5萬人次增至2018年的近426萬人次。2017年，中國內地沿海港口共接待過千艘次的郵輪，旅客運輸量高達到243萬人次，是2010年的11倍之多。如今，中國內地已成為全球第二大郵輪客源國。

中國如今是全球第二大郵輪市場。(Getty Images)

中國沿海城市如大連、天津、青島、上海、廈門、廣州、深圳、三亞和海口等都成為了郵輪始發港口，其中上海憑藉優良的地理區置和客源市場，在市場中佔據主導地位，佔全國沿海郵輪旅客量接近六成，旅客規模更位居亞洲第一。國際知名郵輪公司如皇家加勒比、歌詩達郵輪、麗星郵輪、地中海郵輪、公主郵輪等，近年也紛紛打入中國市場，開闢新的郵輪航線。

近期，由上海國際郵輪經濟研究中心和上海工程技術大學共同發佈的《郵輪綠皮書：中國郵輪產業發展報告（2019）》指出，預計中國到2030年需要80艘至100艘郵輪，市場規模為3,000億元至4,000億元人民幣 (約3,335億至4,447億港元)，到2035年，中國郵輪市場將成全球最具活力市場之一。

除中港台，日本和新加坡也是亞洲地區的主要市場。(Getty Images)

香港、台灣緊隨其後

以美國為據點的挪威郵輪控股有限公司（NCLH）為全球頂尖的郵輪之一，其亞洲區銷售副總裁陳海勁表示：「亞洲消費者普遍追求獨一無二的旅遊目的地和物超所值旅遊方式，郵輪假期可以一次行程遊覽多個目的地，特別是一些餐飲、交通和住宿都價值不菲的旅遊地點，以及一般陸上行程不易到達的地點就特別受旅客歡迎。」

的確，在中國內地以外，香港、台灣、澳門、北亞、南亞及東南亞郵輪市場近年也錄得升幅。以台灣為例，東北部港口基隆過去除了新鮮海產外並無什麼特色。但自從成為國際郵輪的母港之後，當地的發展煥然一新，主要發展來往日本的旅遊路線。台灣也成為亞洲區郵輪旅遊的第二大客源，約佔9.2%，超越日本和新加坡並僅次中國內地。

根據當地統計，2013年有40萬名國際郵輪旅客造訪基隆港，2018年則上升至到94萬人。負責基隆港營運的台灣港務公司估計，去年造訪基隆的郵輪旅客高達100萬人，消費金額約達新台幣50億元（約12.8億港元）。

啟德郵輪碼頭的發展有利亞洲郵輪業的發展，不少郵輪公司為此打迼新航線。(資料圖片)

至於香港，港府近年致力發展為地區郵輪樞紐，以把握亞洲郵輪市場迅速發展所帶來的商機，又特別投放逾66億港元建造可供世上最大郵輪停泊的啟德郵輪碼頭。不少郵輪公司因而選擇以香港為基地，開辦多條來往日本、越南、菲律賓的航線，除吸引本港客源，也希望吸納更多來自內地的旅客。

自啟德郵輪碼頭 在 2013年6月啟用後，加上既有的尖沙咀海運碼頭，郵輪交通流量已有所增加。香港的郵輪停泊次數由2013 年的89次急升至2017 年的245次，推動香港的郵輪乘客出入境人次由2013年的19萬人次大增至2018年的87萬多人次。

不過，由於目前武漢肺炎疫情的肆虐，相信今年亞洲的郵輪業務勢必受到嚴峻的打擊，或會打亂不少郵輪公司在區內的生意經營以至發展步伐。