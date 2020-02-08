【武漢肺炎】傳染病專家：勿過度恐慌

新型冠狀病毒感染疫情持續，導致全球民眾人心惶惶，有來自著名研究設施的專家認為，理解外界的憂慮，但不應過度恐慌。

武漢肺炎：確診感染新型冠狀病毒的個案不斷上升，各地民眾在公開場合都紛紛戴上口罩，但有專家認為，注重個人衛生更為重要。（Reuters）

美國格拉斯通研究所（Gladstone Institutes）及加州大學三藩市醫療中心（UCSF）的研究員2月6日舉行講座，講解新型肺炎疫情。他們認為這是發展急速的傳染病，科學家都正了解該病毒。

即使確診數字持續上升，與會的專家指出，冠狀病毒並非新事物，例如2003年俗稱沙士（SARS）的嚴重急性呼吸系統綜合症、2012年的中東呼吸道綜合症（MIRS）都是由冠狀病毒引起，而這次疫情的病毒亦似乎與該兩宗爆發宥關。

專家認為，新型肺炎的死亡率比沙士或MIRS為低，加上現時未有針對新型肺炎的疫苗，治療主要都是靠服用特敏福（Tamiflu）及抗愛滋病藥物，但未知實際成效，因此他們呼籲大家應做好個人衛生如勤洗手，並覺得戴口罩的防護效用不大。

專家指，全球正處於流感季節中段，至今已有1900萬人受感染，過萬人喪生，因此強調它的威脅比新型肺炎為大。