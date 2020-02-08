Facebook的Tiwtter帳號遭黑客入侵　黑客：推特比較好hack

Facebook在Twitter上的7日遭黑客入侵，黑客組織在上面推文，為自己的資訊安全服務「賣廣告」，還稱Facebook帳戶安全度比Twitter好。

該推文寫道：「嗨，我們是OurMine。看起來，即使Facebook也能被入侵，但至少他們的帳號安全度比Twitter要好。若要加強帳戶安全，請與我們聯絡。」該推文之後迅速被移除；Facebook尚未回應此事件。

Facebook的Twitter帳戶7日遭黑客入侵，黑客組織在上面推文，為自己的資訊安全服務打廣告，還稱Facebook帳戶安全度比Twitter好。（Twitter/@Facebook截圖）

沙特阿拉伯黑客組織OurMine多次針對Twitter下手，近期有超過10個以上的美式足球大聯盟（NFL）帳號被他們入侵。去年Twitter執行長多爾西（Jack Dorsey）帳號被入侵，該團體也宣稱犯案。OurMine得手後，通常會發文為自己的資訊安全服務「賣廣告」。

Twitter發聲明證實Facebook的Tiwtter帳號被入侵，手法是「透過一個第三方平台」。一名發言人表示：「我們一發現問題便封鎖該帳號，並且密切與Facebook夥伴合作以進行修復。」

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