超暖舉動IG爆紅　保育員被困泥潭　野生紅毛猩猩伸出援手拯救

一位印度地質學者日前跟朋友到婆羅洲野遊，恰好目擊一個發生在大自然界的奇景：一隻瀕臨絕種的紅毛猩猩（Orangutan）出現在岸上，伸手想幫一名男子從水潭脫困，這張照片於1月底上傳IG後，已吸引近1萬5千人按讚。

拍下照片的普拉巴卡（Anil Prabhakar）告訴《CNN》，當地是婆羅洲猩猩生存基金會（Borneo Orangutan Survival Foundation）管理的保育森林，照片中的男子是管理員，接獲有蛇出沒的通報，因此前來清理。但水潭相當混濁，讓他很難移動身體。紅毛猩猩隨即出現在岸邊、向管理員伸出手，彷彿在說「需要幫忙嗎？」

🔻普拉巴卡拍攝的照片🔻

在 Instagram 查看這則貼文 Reminiscence Photography（@anil_t_prabhakar）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 22 日 下午 8:31 張貼

「我從未想過會看到眼前景象。」普拉巴卡說：「我就剛好捕捉到那一瞬間，非常感人。」

普拉巴卡表示，整個過程只有3至4分鐘，管理員便跟紅毛猩猩拉開距離，自行爬出水潭。事後被問起，為什麼不接受紅毛猩猩的好意時，管理員直指牠們「完全是野生動物，不知道會怎麼反應。」普拉巴卡還說，很開心自己能目睹此一發生在大自然的暖心場景。

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紅毛猩猩是亞洲唯一的大型猿類，九成出現在印尼的加里曼丹和蘇門答臘，另外一成則棲息於馬來西亞的沙巴與砂拉越，整個婆羅洲的紅毛猩猩數量已銳減8成，不只繁殖速度緩慢，還面臨森林大火、喪失棲息地和獵人的威脅，毒蛇更是他們的天敵和最大敵人。受傷的紅毛猩猩會被帶到保育森林內，直到恢復健康後野放。

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