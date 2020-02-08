【鑽石公主號】被困乘客急於落船：難道想逃離郵輪只有染病一途？

郵輪「鑽石公主號」數十名乘客出現咳嗽症狀、感覺疼痛、因發燒而灼熱，他們被擔架運下船、送上救護車。同時間，在這艘停泊在日本港口4天的郵輪上，隔離着約3700名乘客及船員。女乘客門迪薩瓦爾（Vana Mendizabal）突然意識到： 如果她逃離郵輪以及強制隔離14天的唯一途徑是染上病毒，要怎麼辦？

有乘客被驗出患上「武漢肺炎」的郵輪「鑽石公主號」現時在日本橫濱港進行隔離檢疫。圖為2月6日「鑽石公主號」郵輪停泊在橫濱港，通過鐵絲望看向郵輪，令它更像一個「海上牢籠」。（AFP）

《華盛頓郵報》（Washington Post）2月8日報道，連續數日被侷限在狹小空間，69歲的門迪薩瓦爾絕望感漸升。她投保的旅遊保險公司不會安排撤離行動，除非她確診感染。日本當局不准任何人下船，除非是要送去醫院，或者完成至少2周的隔離。美國官員亦沒有提供另一個撤離的辦法，給焦急地在郵輪上等待的美國乘客。

門迪薩瓦爾和75歲的丈夫馬里奧（Mario）來自佛羅里達州克里斯特爾里弗（Crystal River）。他們感覺束手無策，因為已沒有乾淨衣物，耐心亦已耗盡。

門迪薩瓦爾在雙人船艙透過電話說：「我們試圖設法聯繫美國國務院，期待他們帶我們離開這裏。我們被限制在自己的艙內，呼吸的是再循環（過濾）的空氣。對我們來說，這並不是一個適合等待的健康環境。」

她說：「我們只想下船。」與門迪薩瓦爾同行的好友2月6日得知母親在家鄉逝世的消息，更加重他們急於下船的心情。

圖為2月7日鑽石公主號上一名乘客掛起布條，上面寫有「藥物短缺」字樣。（Reuters）

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美國國務院2月7日表示，美國官員密切關注這艘郵輪的情況，「一旦鑽石公主號上的乘客完成14日隔離，就會獲准乘坐已準備好的商用客機離開日本，而且返回美國後不用接受額外隔離」。

然而，隨着確診乘客人數穩定增加到7日的64宗，船上的人愈來愈擔憂，隔離可能是令他們暴露在病毒之下，而不是保護他們不受感染。

不過其中也有一些乘客不太在意，57歲的美國乘客史密斯（Matthew Smith）和同齡妻子時常乘坐郵輪度假，他們表示，這次經驗不會令他們對下次的郵輪之旅反感。

史密斯說：「目前唯一要做的事，就是不要去想還剩多少時間（才能離開）。你就過一天是一天、過一刻是一刻，這感覺並不太壞。」

史密斯在Twitter上載送到他艙房的食物照片，有三文魚、新鮮麵包和朱古力蛋糕，他讚常地表示：「隔離結束後，你可能要把我拖下船。」

▼史密斯在Twitter上載配送給他的食物照片