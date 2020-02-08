【泰國商場槍擊案】泰部分商場有保安措施　惟搜查顧客行李多粗疏

泰國東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）2月8日突然發生有軍人開槍殺人事件，造成多人死傷。涉案男子仍未落網。槍手在離開軍營後沿路開槍，後來來到名為Terminal 21的商場，在裏面脅持人質以及大開殺戒。 泰國部分商場設有金屬探測器，以及安排保安把守出入口，搜查顧客隨身物品，然而這類檢查通常都粗疏。

呵叻府距離曼谷東北方約250公里，車程接近4小時。它是泰國東北部其中一個大城市，位於種植稻米的區域，也是該國其中一個最窮的地方。當地人口6900萬人。

對喜歡到泰國旅遊的人來說，位於曼谷的Terminal 21商場應不會陌生，另一間同名商場則是今次發生槍擊案的地方。呵叻府的Terminal 21是在2016年12月開幕的，座落位於市中心的大馬路。

泰國很多商場如位於曼谷的Terminal 21都備有金屬探測器、在入口設置閉路攝錄鏡頭，以及由有穿制服但沒持有槍的保安員把守。他們對於進入商場者有搜查其隨身行李，但通常都是做得比較粗疏。

槍擊案在泰國並非新鮮事，但是如此大規模隨意殺人案則罕見。

泰國公民能在該國通過合法途徑取得槍枝。而很多泰國人都是持有槍械的。

圖為疑兇在案發現場自拍，並將畫面上載到自己的Facebook帳戶。（疑兇Facebook帳戶截圖）

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《曼谷郵報》稱，開槍的32歲軍人名為Jakrapanth Thomma，屬Surathampithak軍營的軍人，他先在軍營內射殺一名指揮官、另一名軍人與一名63歲女子。該名指揮官據報與槍手有糾紛，至於該名63歲女子則是指揮官的岳母。

槍手隨後偷走一架軍車，並逃離軍事營區，他前往Terminal 21購物中心，並在路途上開槍掃射平民。有媒體報道，他在商場內挾持人質。

美聯社聯絡到泰國一名呵叻府警員，他說疑兇就一宗土地交易與人發生糾紛，並開槍殺死兩名涉事人士。由此看來在軍營被疑兇射殺的其中兩人，應是與土地糾紛有關。

這位接受美聯社訪問的警員要求在報道中匿名，因為他未獲授權披露有關資訊。他說疑兇從基地拿走一枝槍，然後開車到案發地點，並沿途開槍。

Terminal 21商場的位置：

報道並指，該名槍手在Facebook進行「死亡直播」，播放自己在商場內的畫面。當地媒體並報道，男子曾留言問「我應放棄嗎？」Facebook之後關閉了槍手的戶口。

Active shooter in Korat, Thailand. The suspect was armed with an assault rifle, killing more than 10 innocent people right now. #กราดยิงโคราช #shooting #korat pic.twitter.com/Ko0Z7WOoeV — Lattébbrook👨‍🚀™️ (@lattebbrook) February 8, 2020

泰國媒體PBS報道，目前未知槍手的動機，但槍手在事件發生的2小時前，曾在Facebook留言稱「無人能逃脫死亡」（Nobody escapes death）。

槍手在Facebook留言稱：「佔他人的便宜來獲得財富，難道他們認為在地獄也可以花錢？」（網站截圖）

槍手在Facebook留言稱「無人能逃脫死亡」（網站截圖）