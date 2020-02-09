【武漢肺炎】譚德塞是誰？為公共衛生殫精竭慮　外交手段不無爭議

「我擔心譚德塞博士的安全。世界衛生組織總幹事跟我正從世衛組織在曼哈頓中城的辦公室步行到附近的附近的聯合國園區，譚德塞在那裡參加聯合國大會。我們穿越馬路時，譚德塞專注於回答我的問題，視線沒離開過我身上，似乎沒注意到交通燈號的變化，連單車騎士緊貼著他身旁呼嘯而過，好像也沒察覺。當他毫髮無傷抵達聯合國大廈時，他的幕僚和我都鬆了一大口氣。」

譚德塞曾稱讚中國處理武漢肺炎的手法。（Getty）

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）？那位發言盛讚北京當局「處理武漢肺炎令人敬佩」，因此有台灣媒體特地整理出他的「頌中名言錄」的世界衛生組織總幹事？這跟三個月前，美國《時代》周刊的專訪報導，開頭描述的那位以天下蒼生健康為己任的譚德塞，是同一位嗎？

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首位非洲出身的總幹事

2017年7月，當作埃塞俄比亞外交部長和衛生部長的譚德塞，正式接掌世衛組織總幹事，成為世衛成立六十九年來，首位非洲出身的掌門人。他還是世衛組織首位透過公開票選，而非列強透過密室協商推舉產生的總幹事。

讓世衛組織協助全球每一個國家，不分貧富，在2030年施行最基本款的全民健保，財源來自多提撥GDP的百分之一，這是譚德塞競選世衛總幹事的核心政見。「條條大路通往全民健保，」譚德塞是這麼告訴《時代》周刊的。他相信這是基本人權，目前全球卻有一半人口無福享受。

2017年7月，埃塞俄比亞外交部長和衛生部長的譚德塞，正式接掌世衛組織總幹事。（Getty）

留學歐洲 見證健保優點

譚德塞會立下此一宏願，與切身經驗有關。他在埃塞俄比亞長大時，弟弟活到3歲多就夭折。他現在懷疑，麻疹應為死因。「我當時無法接受，現在還是接受不了，」談到弟弟的死，譚德塞直到23歲才有辦法用言語表達悲痛。

自厄立特里亞的阿斯瑪拉大學生物系畢業後，他在丹麥留學四個月，目睹福利國的全民健保如何運作。對於像他弟弟那樣出生在窮國，出生時的小意外就可能致命，以及富裕國家的孩童可以獲得較佳的醫護，兩者間的「不公平」，讓他深感挫折。

1990年代初期，譚德塞負笈英國攻讀流行病免疫學碩士，開始熟悉英國的國民保健制度（NHS）後，此一感受更為強烈。1997年，他有機會直擊瑞典的全民健保制度後，不禁質問：「我們有資源時，為何人們還會病死？這給我很大的啟發。」

2005年成為埃塞俄比亞衛生部長前，譚德塞已是知名的瘧疾專家。7年任內他打造以照護女性為主的系統，在全國部署3.8萬社區衛生人員，讓孕產婦死亡率和幼兒夭折率和2000年相比減少60%。

華盛頓郵報的評論甚至揣測，任命穆加貝是譚德塞回報他幫忙在非洲聯盟固樁，或者答謝北京大力支持他當選。（GettyImages）

有爭議的公衛專家

然而，他在埃塞俄比亞並非毫無爭議。2017年參選世衛總幹事時，對手便指控他隱匿埃塞俄比亞爆發霍亂疫情。對此譚德塞矢口否認，指稱為對手當選無望所使出的抹黑手段。

除了是流行病專家，譚德塞當過4年的外交部長，因此不能視他為單純的「公共衛生人」。上台後不到4個月，他就任命惡名昭彰的津巴布韋獨裁者穆加貝（Robert Mugabe）為世衛親善大使，激起公憤後草草撤回任命。

《華盛頓郵報》的評論甚至揣測，任命穆加貝是譚德塞回報他幫忙在非洲聯盟固樁，或者答謝中國大力支持他當選。後者也許可以說明，譚德塞為何對於中國處理武漢肺炎疫情抱持肯定態度。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】