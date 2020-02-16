【槍言彈雨談手槍．下】各國現代手槍設計新趨勢

手槍，這種沒有依託裝置、可單手射擊的短型火器，被認為是屬於個人近身、自衛型武器，特性是具備隱蔽攜帶的功能，但攻擊力一般小於具備依託射擊功能的長槍（泛指步槍、衝鋒槍、突擊步槍、機槍…）。而依照手槍的裝填彈藥以及射擊模式，又粗略分為轉輪手槍和半自動手槍，轉輪手槍已經漸漸淡出主流，近代手槍多以半自動手槍設計的開發與突破為主。

雖然，手槍在現代武器兵譜的地位，一直是處於邊緣化、較不為人重視的低技術武器，但是隨着近20年來不管在設計、材料、應用上面的科技逐漸飛躍進步，手槍與一般依託式長槍的界線逐漸模糊、且戰鬥力不遜於傳統長槍，隨着先進國家的步兵個人戰術準則的不斷進化，手槍的地位已經跳脱出以往在兵器家族中的邊陲地位，轉而成為新式武器材料科技的活躍展示品。

手槍的地位，並未隨着時代進步而被邊緣化，反而漸漸成為主流的作戰武器，並且改變軍警的戰術使用方式。圖為美軍一般士兵，正在實施最新制式手槍SIG Sauer廠M17/18型模塊化手槍的射擊訓練。（U.S.Army @ Facebook）

自從美軍從越戰一路至第一次波灣戰爭得到的戰爭經驗，手槍的地位逐步提升，主要原因來自於戰場環境的迅速變化，以往兩方軍隊在平原衝鋒、壕溝躲藏的戰術已經不存在，反而軍隊遇到的是更加緊迫性的城鎮區域近迫作戰，築屋搜索、靈活運用不同武器的場合機會升高，手槍的地位逐漸變得多樣化。

美軍在1990年代，提出「攻擊型手槍武器系統」（OHWS）計劃，就將手槍此種武器，從以往的自衛性、第二次要性武器，提升至「攻擊性武器裝備」，具備跟依託式突擊步槍有同等地位的武器系統，這迎來了近代手槍設計與科技躍升的第一次革命。

德國H&K槍廠為美軍開發出的OHWS手槍、編號Mk23 Mod0，改變了現代手槍的整個面貌，起到了革命性發展。（H&K@Facebook）

此外，在1970年代末期，德國H&K槍廠，推出了史上第一把使用複合材料作為下槍身的VP7手槍，是手槍材料科技的革命者。此槍雖然沒有在商業市場上獲得成功，但是整個經驗被奧地利槍械設計師Gaston Glock先生移植過來，設計出了劃時代的GLOCK系列槍族。GLOCK手槍的特性，除了運用複合塑料（內含金屬成份）製成下槍身外，還劃時代地具備「板機保險」、「擊針射擊」（Striker Fired）等創新設計，將以往手槍依賴「打開保險、板機驅動擊槌、擊槌敲打撞針、撞針引爆底火、發射彈頭」的整個過程，予以簡化。GLOCK手槍成為至今全球最暢銷的近代手槍。

光以美國而論，將近65％的執法單位使用此手槍，依照子彈口徑的不同、以及槍身尺寸，GLOCK系列槍族總共有將近40種以上的成員，每個成員設計都一樣，僅僅在於尺寸與口徑不同，此設計將手槍模塊化、標準化的潮流，引領至今日先進手槍的境界。

由奧地利槍械設計師Gaston Glock擷取德國VP7手槍經驗，優化設計而成的Glock手槍，幾乎可說是現代全球最暢銷的手槍，在美國本土的軍警單位使用覆蓋率，高達65%以上。（Glock@Facebook）

而上述美軍所提出的OHWS計劃，由德國H&K槍廠製造的Mk23特戰手槍得標，此種手槍劃時代地具備有手槍下槍身滑軌，可以裝置雷指器、戰術電筒以及不可見光、可見光紅外線等模塊化裝置，並且配備有高效率的滅音系統，成為不折不扣的「武器系統」，且價格高昂不遜於先進戰鬥步槍。由OHWS計劃開始，世界手槍設計潮流開始轉變，包括合成塑料複合材料下槍身、槍身滑軌、可調整性的適型握把（可以更換零件適應不同手掌大小的使用者）、夜間罩門準星等配備，已經成為近代手槍設計的共通趨勢。其中，尤其以GLOCK槍廠、德國H&K槍廠、瑞士SIG Sauer槍廠、意大利Beretta槍廠、比利時FN國家兵工廠等，為全球最主流的頂尖手槍設計大廠。

而從1990年代一路隨着世界各地低度衝突的發生，戰場的特性不斷突變，手槍設計已經進入新紀元。21世紀開始，歐美民間流行的IPSC（國際實用射擊協會）競賽，在困難環境中能夠快速出槍、排除故障且挑戰困難地形的射擊運動，成為流行的手槍射擊競賽，而從民間發芽的手槍競技先進技巧，也在後續被引入軍警界，形成一股相互助長的「手槍武藝」風潮。

射擊手槍已經成為一種「功夫」，射擊時不再是直挺站着持槍精準射擊，而是要求射手在不同環境中、近迫空間和急迫時間中，進行精準射擊、並且迅速排除故障，這樣的射擊方式，已經成為目前西方國家的射擊主流，且一般軍隊普通士兵，也開始接受此種訓練，手槍不再是軍官「自殺」的高貴象徵，而是每位士兵都必須擁有的戰鬥技能。

從民間運動演化為軍警特戰手槍技術的IPSC，正在迅速改變手槍設計的趨勢。（SIG Sauer@Facebook）

隨着美軍在2015年，選用瑞士SIG Sauer槍廠的M17/18型模塊化手槍，成為替代意大利Beretta廠M92F制式手槍的下一代武器之後，手槍的設計、科技也進入新的階段。從2020年開年的美國拉斯韋加斯年度全球最大槍展SHOT SHOW 2020裏面，許多新趨勢都可以看出，手槍的設計正在迅速的突變。

例如，手槍不再普遍配備聊勝於無的機械瞄準裝置，取而代之的是越驅小型化的反射型內紅點，未來這種配置將會很快標準化，成為美軍新式M17/18型手槍的制式裝備，這對於提升手槍射擊效率、精準度有劃時代的改變。

此外，為了更加有效地運用手槍射擊，各種輕型改裝槍身附加裝置也非常流行，美國一家手槍零件小廠CAA，開發出了專門提供手槍精準射擊的RONI卡賓槍套件，可以用很簡易的方式，將手槍轉變為可以遠距精準射擊的短型卡賓槍個人防衛武器（PDW），也是一種革命性的創舉。目前有許多的槍廠，都在研發材質越輕、套件轉換越簡便的手槍附加裝置，來增進手槍使用的效益。

未來，絕大多數的美軍制式M17/18手槍，都將配發由官兵本人自行挑選的微型反射式瞄準鏡，以提高手槍在戰場上的運用效率。（SIG Sauer@Facebook）

人類使用手槍的歷史，已經相當久遠。而從1911年設計出來的M1911型手槍，如今還是各種手槍設計演化的原始鼻祖，其技術雖然經過高科技不斷優化，但是可靠的設計依舊被保留在所有現代手槍的DNA之中。

而即使轉輪手槍已經逐步退出主流世界，但是還是有許多國家的警察人員以及一般家庭防衛需求的市場，喜歡此種簡單、不易故障的設計，故美國轉輪手槍名廠S&W和Colt等主流轉輪手槍設計廠家，在2020年還是推出了許多材料更先進、火力更強大且射擊更精準的轉輪手槍，供給民用自衛市場，其熱潮依舊不會衰退。