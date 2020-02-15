【槍言彈雨談手槍．上】那些在電影中成名的手槍

電影是人類工業革命文明發展至一個階段後，所產生出來的「綜合性創作品」，其對大眾文化的影響不可限量。1919年8月27日，蘇聯頒佈列寧簽署的法令，決定將攝影、電影的生產與發行，交由革命之後的人民教育委員會全權領導。他指出，「在所有的藝術中，電影對於我們是最重要的。」這句名言，展現了電影透過影像的剪輯、直覺感動人心、煽動人性的龐大力量。

而在電影的發展史中，類型片規則總是商業賣相的保證，按照各種類型有不同的拍攝格式手法，加上公式之後，就能獲得大眾喜愛，進而帶來票房收益，然後繼續滾動電影工業這個大齒輪。

在所有類型片中，觀諸影史紀錄，以動作類型片最為受歡迎，歐美各國、尤其是荷里活，從影史最初的動作傑作《火車大劫案》（The Great Train Robbery, 1903），到2019年創下影史賣座新紀錄的《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame），都是不折不扣的動作電影。而在《火車大劫案》片尾，劇中演員朝着銀幕這端、掏出手槍對着觀眾射擊，也被稱為是影史「暴力美學」的開端。

1903年的火車大盜，對着電影銀幕的觀眾舉起手槍開火，在當時着實嚇壞觀眾，此種前衛手法，至今都還相當新鮮。（資料照片）

由此可見，在動作類型電影中，槍是僅次於主角、最重要的角色，而從美國早期的西部片類型中，孤槍俠端着雙槍，在沙塵中與惡人開槍對決，這樣的決生死場面，絕對不亞於亞洲電影中的武功對決高潮。不論是中國的武俠片、日本的武士電影，都有這類讓觀眾熱血沸騰的橋段。刀、劍焊槍，則代表了東、西方電影藝術中的重要元素，是大眾文化中不可忽視的符號。

細數影史上的槍，早期美國西部片中，最常使用的就是在南北戰爭後的1870年代、由美國Colt槍廠研製的單動板機陸軍手槍（Single Action Army ）。這是槍械史上第一款大受歡迎的轉輪手槍，其彈艙能夠裝填6發子彈，隨着轉輪陸續退出彈殼、插入新的子彈。這是第一支在更換子彈時、不用拆卸下轉輪就能夠退進子彈的手槍，由於使用方便，故大受歡迎，不僅獲得美國陸軍制式採用，更藉着西部電影，走入人心。上述《火車大劫案》中最後一幕指向觀眾的手槍，就是這把名槍。而1952年的經典西部電影《龍城殲霸戰》（High Noon），加利·谷巴（Gary Cooper）飾演的孤獨警長，也是使用此槍，在片尾中與匪黨集團惡鬥。

美國Colt槍廠的SAA手槍，是西部類型電影的重要符號。（Colt@IMFDB）

隨着西部電影逐漸蕭條，牛仔配雙槍的意象也逐漸遠去。但是，槍枝繼續在影史中的現代動作片，取得主角地位。1960年代至70年代，是影史上警匪動作片開始「革命」的年代，如法國導演梅爾維爾（Jean-Pierre Melville）在1967年推出的《獨行殺手》（Le Samourai），就用相當前衛的手法，拍出動作電影中，殺手與槍的靜致對話。這個衝擊到了美國，成了1968年、美國電影新派警匪片始祖《警網鐵金剛》（Bullitt）的開展。主角史提夫麥昆（Steve McQueen）使用Colt廠出廠的2.5吋槍管Diamondback型手槍，粗壯的槍管設計、加高的照門與準星，成就了此片在最終的暴力之顛。

而荷里活真正動作電影的革命，來自1971年的《緊急追捕令》（Dirty Harry），由以往的西部片偶像奇連·伊士活（Clint Eastwood）演出不受警察規則限制、強調對惡人就地正法的暴力電影。片中搭配主角的，是美國轉輪手槍名廠S&W M29型.44麥格農（Magunm, 加強裝藥）8吋槍管手槍。而由克林伊斯威特高大的身軀，揮使着這把巨槍，對片中的罪犯一槍斃命、就地正法，大快人心。

當時的美國社會，正被「黃道帶殺手」（Zodiac Killer）公開挑戰警察，搞得人心惶惶，加上越戰的失敗讓美國大眾失去對政府的信任，此時不按照既定規則辦案、強調以暴制暴的哈利警官，以及他的麥格農大手槍，就成為美國觀眾集體宣泄情緒的出口。

伊士活的《緊急追捕令》讓Smith&Wesson槍廠的M29麥格農手槍，成為一代電影暴力符號。（Smith&Wesson@IMFDB）

時間來到1980年代，美國社會正在試圖走出越戰陰影和社會種族隔離分裂的情緒，從嬉皮士社會轉變為保守的雅皮士社會，列根主義的施行帶給美國、甚至全球娛樂圈新的刺激。

此時，類似《第一滴血》（First Blood）和《未來戰士》（The Terminator）這類的超級賣座巨型動作片，紛紛搶佔票房，而演出的動作巨星，包括史泰龍（Sylvester Stallone）或舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger），也成為列根主義下，用暴力壓制罪惡、解決所有問題的符號性明星。

尤其是舒華辛力加的《未來戰士》一片中，舒華辛力加所飾角色使用了加長槍管的Detonic廠改裝M1911A1型手槍，以及在槍身上附加了影史上第一次出現、由後來的名廠SureFire研製的雷射瞄準器，一舉將槍械暴力美學，推展到電影類型極致。

《未來戰士》手上使用的美國Detonic槍廠改造的長管M1911A1手槍，以及槍上配發影史上最開端的SureFire雷射指針器，成為1980年代暴力動作電影的代表作品。（Detonic@Facebook）

在列根主義的氛圍下，槍械暴力與電影是密切結合的，雖有引人學習仿效、影響治安的危險，但是荷里活片商樂此不疲，將此種氛圍高價販賣到全世界，卻也證明此種大眾文化的交融，是世界性的。男性、槍械、暴力成為1980年代巨型賣座動作電影的特徵，而不斷展現的各式槍械，則是動作電影不能不附加的價值。故有槍廠開始購買電影廣告，希望賣座動作電影中，主角能夠使用他們廠家的槍械。

例如1987年的《致命武器》（Lethal Weapon）中，整部電影，都由男主角米路·吉遜（Mel Gibson）不斷藉着台詞來炫耀他的新槍──意大利Beretta M92F。而此種營銷手段，也延伸到1988年的動作經典《終極警探》（Die Hard）中，由主角布斯·韋利士（Bruce Willis）飾演的警探，光着腳丫、憑着手上僅有的Beretta M92F手槍，單挑強佔高樓的恐怖份子集團，將此槍的神話性飆至最高點。也剛好，美軍在1985年開始評選取代M1911A1的下一代9公釐口徑手槍，Beretta的M92F手槍在爭議中雀屏中選，還曾經引起競爭對手的官司糾紛。

意大利Beretta槍廠算是1980年代電影手槍營銷的贏家，其M92F不僅獲得美軍制式化的大量訂單，也被外圍電影神話成無敵武器。（Beretta@IMFDB）

Beretta的M92F手槍，在荷里活電影成名，還是後來的事情。事實上，香港導演吳宇森，在1986年的名作《英雄本色》中，已經率先讓周潤發在電影中，雙手持着Beretta M92F手槍，在黑幫間進行了大規模槍戰。

相當有趣的是，吳宇森創造了雙手持半自動手槍射擊的「電影特徵」，實際上來自對荷里活西部電影類型片的雙槍俠之致敬。由於雙手射擊Beretta手槍，影像效果實在太驚人，周潤發還曾經獲選為「全球屏幕持槍最帥氣」的影星第一名，可見得其文化渲染力。

吳宇森的暴力美學，來自於融合了美國西部片、黑幫片、法國殺手片和香港邵氏武俠片的精髓，結合數字電影大師的拍攝手法，融合為自成一格的電影拍攝方式。包括美國暴力導演山姆畢京柏（Sam Peckinpah）的「慢動作機槍芭蕾舞」、「高空摔落的停格」等技法，法國導演梅爾維爾為殺手定義的長風衣，以及美國馬田·史高西斯（Martin Scorsese）導演的超級華麗攝影機運鏡，加上自己宗教信仰上、一些基督教的象徵，例如教堂、白鴿、白蠟燭等救贖，與血紅的槍戰場面結合在一起，成為戰無不勝、甚至引起荷里活影圈相繼模仿的一陣「武俠槍戰」熱潮。

時至911事件後，娛樂電影進入後911情懷時代，英雄主義、孤獨殺手和就地正法等，都不再成為簡單的動作電影中善惡邏輯，更驅多元的電影自省風潮，也改變了動作電影的風貌。而後，隨着互聯網的發展，在線遊戲和動漫文化急速席捲「90後」寬鬆世代的價值觀，故1980年代興起的漫畫型電影英雄，遂急速淡出屏幕，取而代之的，是風格魔幻、不具現實性的漫畫電影流行。

而這些電影風潮、也改變了動作電影風貌。將動作電影一分為二，寬鬆世代者喜歡漫畫改編電影，而對槍械等符號的考究與追求，則從在線遊戲中的虛擬使用感而來。另一派繼續拍嚴肅動作寫實電影的作者，則讓電影成為「老影迷追懷」或者「更驅向為特定觀眾客製化」的動作電影類型。

由電影《捍衛任務》（John Wick）三部曲帶來的TTI改造槍風潮，不僅影響現實世界的槍械市場風向，也意外帶動了台灣玩具槍出口市場的另一項奇蹟。（Glock@Facebook）

例如，極受暴力動作影迷熱愛的《捍衛任務》（John Wick）系列電影，片中的所有槍械道具，都與真實世界掛勾，並且由電影散播出去槍的威力，然後搭配槍廠的直接置入性營銷，來帶動買槍人氣。

《捍衛任務》中由主角使用的美國槍廠TTI所改造的Glock34手槍與Kimber M1911A1手槍，其外型精雕細琢、土豪金色的槍管槍身，為了殺手量身訂做特殊槍型，更加引起了電影觀眾瘋狂的追求與改裝。

在允許擁槍的美國市場，TTI改造的槍幾乎一槍難求，成為熱賣不斷的槍械精品。而在譬如台灣這種無法擁槍的市場中，由台灣廠商取得槍廠授權復刻的TTI玩具槍，更是成為台灣玩具槍廠出口至全球的熱賣槍款，每把玩具槍價格超過10,000台幣，比真槍還要貴，創下了台灣出口外銷的奇蹟。