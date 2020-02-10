【鑽石公主號】郵輪食物與資訊匱乏　乘客：像是監犯快被迫瘋

郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）仍在日本橫濱港進行隔離檢疫工作，本來預計2月19日結束的隔離檢疫，料將進一步推遲。乘客想要下船的希望又再幻滅。他們被迫困在狹小的房間內，加上食物及資訊短缺，情緒愈發不安，有人形容自己像是監犯，投訴「就快要被迫瘋了」。

接載包括約400名香港人的「鑽石公主號」自從出現一名港人確診患者後，郵輪共3700人都必須留在船上隔離14天觀察，並需留在自己的房間內，情況猶如「坐牢」般。

與丈夫和女兒一同乘搭今趟郵輪旅程的乘客香農（Shannon）向美國傳媒《Business Insider》表示，「這是我第一次，而且可能是最後一次乘搭郵輪了。」她說被隔離的頭3天還可以忍受，惟日復一日，情況變得愈來愈差，「我感到完全迷失於大海之中。」乘客留在船上的時間過得特別漫長，香農直言「我幾乎忘記了自己的家是什麼樣子。」

香農解釋指，船上的食物供應很不穩定，有一天曾試過下午1時半才送來早餐，而且僅是一碗有水果的乳酪。由於不曉得何時會再有食物送上，他們只能「囤積」食物和食水於房內，以備不時之需。在包括船員等所有人都需要隔離的情況下，不但送餐服務受到影響，房間打掃工作亦料缺乏人手，郵輪衛生情況惡化可想而知。

她又指，船上的廣播設備很糟糕，所有船長公布的訊息只能透過新聞網站得知。另一對僅以斯蒂爾（Steele）自稱的新婚夫婦也異口同聲地指，他們的房間不能接收船上廣播，要依賴其他乘客及其他新聞媒體獲取資訊，「我們現在基本上是被當成囚犯和罪犯般看待，這就是我們的感受。」

斯蒂爾夫婦並投訴稱，船上提供的午餐是過期麵包和火腿，與郵輪正常供應的食物質素大相逕庭，形容他倆就快要瘋了。

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