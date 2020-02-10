【有洋蒽】後腿癱瘓狗狗慘遭退養4次　直至遇上「最完美主人」

一隻監獄犬班迪（Bandit）因後腿癱瘓，必須依靠輪椅行動，更因此遲遲無法被領養，甚至遭「退貨」4次，因緣際會下出現一名同樣依靠輪椅行動的新主人萊德（Darrell Rider），萊德說「看着班迪就像看到自己」，便義不容辭的收養牠，也為牠開了臉書帳號紀錄日常生活，驕傲表示：「誰能不愛牠？」

格威納特監獄犬計劃（Gwinnett Jail Dogs Program）的服務犬中，有一隻名為班迪的小狗，班迪5年前因為服用心絲蟲藥後出現罕見的反應而導致後腳癱瘓，必須仰賴輪椅行動，這使牠經歷過3次退養，只能在監獄度過生活。

不過一名坐着輪椅的領養者萊德某日與妻子來到監獄，遇到同樣癱瘓的班迪，他們一拍即合，萊德說，「當我看到班迪時，便心想如果牠是人類，那牠就會是我」。

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萊德出生以來就天生腰部癱瘓，導致他需要仰賴輪椅過活，他說，這正是他與班迪間的特殊聯繫，讓他這次的領養經驗變得如此特別。他說，「我的成長過程中，生活並不輕鬆，但仍然必須前進，我發現拍攝班迪的視頻中，牠的心態與我相同」。

萊德與妻子考慮很長一段時間，是否可滿足班迪的特殊需求後，終於決定領養班迪，萊德妻子說，照顧班迪能激勵萊德，並讓班迪知道牠並不孤單，且萊德家中還有其他寵物，因此對班迪而言，不僅是要去新的家庭，還會認識結交新的兄弟姐妹。

目前萊德一家人與班迪生活在亞特蘭大市，萊德還為班迪開設臉書專頁，更新其日常生活，許多網友也到貼文下留言祝福，萊德喜愛班迪的心情溢於言表，驕傲直言：「誰能不愛班迪？」

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