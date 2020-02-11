【鑽石公主號】隔離兩周考驗夫婦感情　乘客：收到廁紙如獲鑽戒

目前停泊在日本橫濱的郵輪「鑽石公主號」多人確診新型冠狀病毒肺炎，其他乘客要接受兩周隔離。16日的郵輪假期原本是來自美國聖克拉麗塔（Santa Clarita）的戈德曼（Carl Goldman）送給愛妻的生日兼聖誕禮物，不過意外成為「沒有終點的假期」。戈德曼笑言，夫婦二人要在狹窄的船艙朝夕相對，是一場對婚姻的考驗。

郵輪「鑽石公主號」2月10日繼續停泊在日本橫濱的大黑碼頭。工人準備將確診新型肺炎的乘客轉送醫療機構。（路透社）

現時身處「鑽石公主號」的戈德曼和耶里（Jeri Seratti-Goldman）將接受隔離期間的所見所聞放到他們經營的電台KHTS網站。戈德曼笑言，隔離兩周是二人共處37年的終極考驗。他說：「KHTS的員工都知道，我們的婚姻之所以能夠捱得過，只因為我們在不同樓層工作，以及我大部份時間都不在辦公室。」

船上物資短缺，日常生活隨手可得的物件都突然變得稀有，例如乾淨的衣服、電動牙刷充電器和除臭劑。戈德曼指，到了隔離的第4日，船公司為補給額外廁紙，妻子收到廁紙的反應猶如收到鑽戒一般。

戈德曼形容，從第一天開始就知道可以將困境變成生命中的一次歷險。他形容，妻子現在可以做棟篤笑，用很少的廁紙，並用吹風機吹乾衣服。對他們來說，這次「郵輪假期」是全新經驗，例如要在浴缸手洗衣服，又或是在沒有樽裝水的情況下，便要用咖啡壺先將水煮沸，放涼再喝。

戈德曼和耶里面對最大的考驗還是如何在幾千英里外遙距協調工作。幸好，船公司提供免費網絡和電話服務，甚至增加電視頻道，讓他們可以看到以往未看過的電影。戈德曼指，他們每日看一齣電影，自己也有電子書可以閱讀，足以自娛。

戈德曼很感恩至少他們是住在一間有露台的艙房，每天可以呼吸新鮮空氣，「其他乘客沒有這麼幸運，包括很多銀髮夫妻，還有四個人擠在一間房的家庭。」他指，無法想像那些人的狀況，以及那些有小孩的家庭。