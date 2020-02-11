英女肚子愈來愈大　還有尿頻脫髮和「孕吐」　一驗竟不是BB而是……

有時女性即使出現了類似懷孕的症狀，卻不一定是真的懷孕，可能是某些疾病的症狀，一名英國女子就曾經遇上這樣的情形。

根據The Sun報道，來自英格蘭赫特福德郡沃爾瑟姆克羅斯鎮（Waltham Cross, Hertfordshire）的女性——凱蒂・福爾摩斯（Katie Holmes）發現自己的生理期停止時，她一度以為自己懷孕了。

她的肚子一天比一天大起來，路上遇到的人也都會主動讓座給她、詢問她的預產期，甚至也出現過類似孕吐的現象。然而，一切檢測都指出，她並沒有懷孕。

凱蒂的食慾愈來愈差，除了「孕吐」以外，也出現頻尿的狀況，甚至開始掉髮。醫生認為凱蒂所患有的應該是腸胃炎或泌尿道感染，然而，凱蒂的症狀持續了兩個多月，處方也毫不見效。直到有一天，她感覺到腹部劇痛，照了鏡子，才發現自己的肚子「掉下來了」。

凱蒂將她的狀況告訴醫生，醫生才發現，原來凱蒂患有的是卵巢囊腫。更驚人的是，凱蒂的囊腫已經長到了14磅重（約6.3公斤），已經接近一對雙胞胎嬰兒的重量。這個囊腫嚴重擠壓她的器官，導致器官異位，這也是她之所以感到痛苦的原因。

凱蒂最後接受手術，成功切除了囊腫，卻也讓她失去了其中一個卵巢。原本以為這可能會導致她無法生育，然而就在六個月後，她便成功懷孕，並且在隔年生下了她的寶貝女兒夏娃（Ava）。

「我現在快樂多了。」凱蒂表示，「她為我帶來了幸福！謝天謝地，我的囊腫沒有帶走我的生育能力。」

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