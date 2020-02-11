鑽石公主號如「海上迷你武漢」　逾千船員4人共用1廁　染病風險高

美國《紐約時報》報道，正在日本橫濱港外進行為期14天隔離檢疫的鑽石公主號郵輪甲板上，有2500多名乘客被小心翼翼地隔離，餐點會送到各自的房門口，每天還能在甲板短暫「放風」; 反觀甲板下，逾1000多名的船員只能肘碰肘的生活和工作，甚至要四人共用一間廁所，承擔着高度被感染的風險。

日本厚生勞動省10日表示，鑽石公主號新增65人出現新型冠狀病毒陽性反應，使得整船確診新冠肺炎（武漢肺炎）人數翻倍，總計達135例。

因武漢肺炎受困變海上隔離營 部分遊客微笑應對（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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疾病專家說，雖然鑽石公主號的隔離檢疫措施目的為控制疫情擴散，但船員面臨的情況恐導致反效果，並幫助病毒散播。截至目前至少有10名船員被感染，9日與10日各確診五例。根據船員說法，9日確診的船員一直都在餐廳與同事們用餐。現在甚至不清楚船上到底有多少人感染，因為日本當局僅對船上部分人員進行病毒檢測，聲稱他們目前缺乏對所有人進行篩檢的資源。

鑽石公主號自2月4日以來在橫濱港進行為期兩周的隔離，現在儼然是一個海上迷你版的中國武漢。擁有1100萬人口的武漢為疫情爆發地，已持續封城數周。

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在鑽石公主號廚房洗碗做飯的印度籍船員薩卡爾（Binay Kumar Sarkar）10日透過臉書訊息說，鑽石公主號就像一個「小型城市」，散播病毒相當容易。在上傳至Facebook的影片中，薩卡爾要求印度政府在病毒進一步傳染前，幫助他和其他船員下船。船上的工作人員絕大多數來自亞洲的發展中國家，其中包括132名印度人。

部分專家指出，將所有乘客和船員留在船上可能會加劇感染速率。中國為了抑制疫情，封鎖武漢市與整個湖北省並禁止5000多萬人離開，由於家人相互感染，確診病例仍在增加。美國華盛頓大學傳染病學副教授林奇（John B. Lynch）指出，「與武漢情況類似，但規模較小，透過隔離船隻，讓船員被迫待在一起，這增加病毒傳播的可能性」，「我們要記住，隔離區保護的是隔離區以外的人，而非隔離區內的人」。

其他專家說，船上的主管需要執行嚴格的衛生措施，包括勤洗手。華盛頓大學預防流行病及全球衛生安全穩定中心聯席主任拉比諾維茨（Peter Rabinowitz ）說，乘客和船員都應與他人保持距離，並避免群聚。

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