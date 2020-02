【投資移民】「歐盟護照」成噱頭　地中海小國的生存之道

地中海溫暖的陽光下,停靠在碼頭的豪華郵輪熠熠生輝,狹長海岸線的另一側,多層酒店、度假別墅、大型賭場……這裏是塞浦路斯(Cyprus)第二大城市利馬索(Limassol),這座擁有二千八百年歷史的古城,近年來獲得一個新銜頭—「地中海曼哈頓」。

顧名思義,利馬索正在變成富人集中地,房地產市場持續升溫,接連興建的高檔住宅區和休閒娛樂設施,令城市風景在短短數年內大變樣。塞浦路斯中央銀行數字顯示,2018年利馬索樓價上漲8.6%,主要驅動力正是來自非歐盟國家的外商投資。

位於利馬索的商業大廈The Oval,在2017年興建,足有16層、75米高。(Getty Images)

其實不單是利馬索,塞浦路斯各大城市也有外資湧入地產領域。塞浦路斯位於土耳其以南、地中海東部,面積相當於四分之一台灣,人口則不足香港的六分之一,自1974年起分裂為*南、北兩部份。

*註:當地少數族裔土耳其人在土耳其政府支持下於1974年控制塞浦路斯北部,佔全國總領土三分之一,並另立新政權北塞浦路斯共和國,但未獲國際承認,在國際法上被認為是土耳其的「傀儡國家」。剩下地區則由以希臘裔為主體的塞浦路斯人統治,這南部政權得到國際社會普遍承認。除特別說明,文中國家及政府均指南塞浦路斯。

小小島國內患未解,也無值得誇耀的資源儲備,憑什麼成為外商寵兒?一切源於早在2013年推出、曾扭轉國家命運的「黃金護照」項目。

利馬索臨海地區,四處可見豪華住宅與遊艇。(Getty Images)

歐債危機衝擊 新政府冀破釜沉舟

2010年代初,希臘爆發國債危機,整個歐盟地區牽一髮而動全身。塞浦路斯作為希臘的主要債權國之一,首當其衝,在2011至2013年期間經歷嚴重金融危機。

不少當地民眾回憶起八年前的亂象,仍然心有餘悸:國家債務總額一度超過GDP,全國第二大銀行Laiki因資不抵債而倒閉;為防止資金外流導致整個銀行體系崩潰,央行加強資本管制,例如限制提款、轉賬、兌現支票金額等;由於遭到凍結,塞浦路斯境內的歐元淪為無法自由流通的「二等歐元」。

更有甚者,政府於2013年3月宣布加徵最高達15%的存款稅,並以公眾假期為由,關上各銀行大門。無辜百姓自然不願為國家還債,ATM機前迅速排起長龍,上演一場轟轟烈烈的「撳錢」大戰……大批普通儲戶蒙受損失,銀行信用也遭受重創,但當局終歸得到一筆自救金,並以此為條件向歐盟申請援助。

2013年3月,塞浦路斯首都尼科西亞(Nicosia),大批民眾排隊使用ATM機。(AFP)

經歷這次擠提風波後,塞浦路斯政府決心解決債務危機。現任總統阿納斯塔夏季斯(Nicos Anastasiades)正是在2013年2月臨危上任,將國家從歐債危機中拯救出來,這亦是其首要承諾。另一方面,當時在競選中大比例落敗的前任共產黨政府,曾寄望俄羅斯施以援手,卻無疾而終。有前車之鑑,阿納斯塔夏季斯並未走上一味求助於人的老路。

不過,單憑壓榨民眾錢包,也難以力挽狂瀾。新政府在實施嚴格的經濟緊縮政策同時,推出一項投資移民政策,即「非塞浦路斯籍投資者以特例入籍計劃」(Scheme for Naturalization of Non-Cypriot Investors by Exception),俗稱「黃金護照」。

圖為南塞浦路斯總統阿納斯塔夏季斯,他於2018年大選中成功連任。(Getty Images)

販賣公民身份 締造經濟復蘇神話

根據規定,外國人只需在當地投資250萬歐元(約2,180萬港元)便能獲取塞浦路斯公民身份(citizenship),此前毋須在當地居住,也毋須與該國有任何聯繫。計劃推出後,當局更多次放寬申請條件,最低投資金額降至200萬歐元(約1,744萬港元),由申請到獲得公民身份,過程一度僅需三個月。

擁有塞浦路斯國籍也等於持有「歐盟護照」,「含金量」可想而知。至2019年底,已有近4,000人花重金買下這本護照,為塞浦路斯帶來逾70億歐元投資,當中絕大部份流入房地產業。投資者最常見的做法,正是在當地買下一棟價值超過250萬歐元的豪宅,一勞永逸晉身「歐盟公民」。

塞浦路斯街頭,不少移民顧問公司掛出廣告牌。(AFP)

塞浦路斯得以飛速實現經濟復蘇,該計劃功不可沒。歐盟2013年向其提供價值10億歐元、為期三年的救援方案,不過,到了2016年卻發現,約三成救助金根本未有使用,同年該國經濟增長水平已恢復至在整個歐元區名列前茅。歐盟委員會及國際貨幣基金組織(IMF)預測,塞浦路斯經濟衰退水平將達國家GDP的12%,現實卻是,這比例從未超過5%。

投資移民政策並非塞浦路斯獨有,美國、加拿大、英國等均有類似舉措,不過,像塞浦路斯這樣審查條件寬鬆、幾乎是「有錢不問來路」的例子實不多見。全球最少有十個國家為投資移民授予公民身份(與居民身份「residence」相對),包括奧地利、馬耳他(Malta)以及數個加勒比海地區的島國。

(香港01製圖)

「黃金護照」計劃如此成功,也離不開塞浦路斯的獨特國家形象。雖然是歐盟成員國,它在地理位置上更接近中東,可謂該地區富商通往歐洲的大門;同時又因為低稅政策,素來被視為俄羅斯投資者的避稅天堂,對資金湧入並不陌生。這些背景為當局「賣護照」鋪平道路,卻也令這一項目顯得不那麼「光明正大」。

奇招後患無窮 富人遊戲顛覆民生

脫離經濟危機後,塞浦路斯繼續靠該項目吸金,然而,昔日妙計卻如滾雪球般引發愈來愈多的社會問題。

首當其衝是城市風貌與民生。以利馬索為例,這裏有古希臘羅馬時期留下的城牆遺址、拜占庭式建築群、中世紀歷史博物館、傳說是愛與美的女神阿芙蘿黛蒂(Aphrodite)誕生的海灘,但近年來不斷聳立的高樓大廈,卻逐漸壓過這些文化遺產的風采。利馬索是港口城市,與中東等地貿易頻繁,因此也成為富商投資移民的首選之地,千年古城如今儼然是一個外來金主的度假區。

外來投資移民湧入塞浦路斯,無形中擠壓本土文化的生存空間。(Getty Images)

房地產市場被炒熱,同時意味着樓價高漲,政府調控措施的缺失也令問題惡化。當地傳媒曾報道無家可歸人士在利馬索街頭身亡事件,露宿者問題進入公眾視野。據報2019年全國有數以千計民眾因負擔不起住房而流浪街頭,惟當局似對問題避而不見,甚至有勞工部官員聲稱:「利馬索沒有一個無家可歸者」。

城裏大興土木也給當地人造成困擾。有大廈工程被指發生污水管道洩漏問題,污染大海和居民用水,引來環保人士抗議。在市郊地帶,城鄉矛盾日益激化,農民抱怨地產商徵用土地,以開發住宅區,地方政府停發農場經營牌照、勒令拆毀農場。

「政府留下我們自行處理這個複雜且令人不快的情況……(政府)在欺騙所有人。」一位利馬索農民曾向當地傳媒抱怨。

圖為塞浦路斯鄉村地帶的一個奶製品農場。(AFP)

國內外紛指摘 積弱古城難捨金礦

塞浦路斯總統阿納斯塔夏季斯,憑藉帶領國家走出金融危機的政績,成功坐穩總統寶座,並在2018年大選中順利連任。然而,其當年的救國之舉—投資移民政策,如今卻毀譽參半,在本土發展、國際聲譽的構建上,均暴露政府短視的一面。

由於這計劃無異於將歐盟的大門敞開,除了富人,連從事不法活動的人士也不例外,因此,不少歐洲國家質疑塞浦路斯該政策的安全隱患,更批評所謂的「歐盟護照」不應成為商品。歐盟近年來多次敦促成員國加強對投資移民項目的監管,去年1月發布相關報告,當中特別提及塞浦路斯、馬耳他、保加利亞三國,警告其「黃金護照」計劃可能增加歐盟區內洗黑錢、貪污和逃稅的風險。

這些擔心絕非空穴來風。多名顯赫富商及政要曾被指利用「黃金護照」計劃,惟各主辦國政府極少公布申請人名單。去年11月,塞浦路斯當局承認其投資移民計劃出現漏洞,取消26名外國入籍者的護照,據報包括馬來西亞富商劉特佐(Low Taek Jho)和柬埔寨首相洪森(Hun Sen)的親信。

洪森自1985年起擔任柬埔寨首相,是全球在位時間最長的國家領袖之一。(Getty Images)

面對國際社會指摘,加上不少國內人士質疑該計劃與可持續發展的理念相悖,塞浦路斯政府開始提高申請門檻、加強審核,期望令計劃更加「名正言順」。例如在2017年更名為「塞浦路斯投資項目」(Cyprus Investment Program),剔除「入籍」(naturalization)一詞,並成立新部門對投資者進行審查評鑑,同時要求申請者在當地銀行開設賬戶。如今申請人須另外向該國創新及研究基金投資,並需要預先申請神根簽證等。

自2018年起,當局規定投資移民人數上限,每年發放不超過700本「黃金護照」。歸根究柢,無論計劃名稱如何改變、門檻如何提高,它始終是塞浦路斯的一大收益來源,甚至可謂最有銷路的國家資源,相信政府難以輕易捨棄。然而,物極必反,靠「出售國籍」支撐國家經濟並非長遠出路,這個地中海小國或需再度發揮創意,在短期利益與長遠發展、維持社會安定和維護國際形象之間,尋找平衡點。

上文節錄自第200期《香港01》周報(2020年2月10日)《「歐盟護照」成噱頭 國籍變成商品 地中海小國的「生存之道」》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報,閱讀更多深度報道。