橫掃奧斯卡的《上流寄生族》：韓流何以打入西方

洛杉磯當地時間2月9日，第92屆奧斯卡於夜色中開幕，韓國電影《上流寄生族》斬獲無數大獎，堪稱今年最大贏家。這部由奉俊昊執導的黑色喜劇擊敗《1917：逆戰救兵》、《從前，有個荷里活》、《JOKER小丑》、《婚姻故事》等勁敵，橫掃最佳影片、最佳導演、最佳國際影片以及最佳原創劇本四項大獎，刷新影史紀錄。

《上流寄生族》的一鳴驚人並非運氣使然，而是韓國長年輸出軟實力的必然結果。從K-pop（韓語流行樂）到電影風尚，韓國已在互聯網時代打出口碑，既在西方市場開創獨樹一格的文化路，也拿到嶄新的民族話語權。

英語世界的韓國軟實力

綜觀英語世界，美國出產的音樂、電影、戲劇長年獨佔鰲頭；但隨着互聯網與社交媒體崛起，日韓的流行文化產品也在近十年打入西方市場，一掃「亞洲只有功夫明星」的刻板印象。其中日本動漫流行得早，但後起的韓國卻也初生之犢不畏虎，除了市場定位精準外，也與產業策略有關。

韓國電影《上流寄生族》榮獲第92屆奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳國際影片以及最佳原創劇本四項大獎。（AP）

早在《上流寄生族》席捲各大影展前，殭屍電影《屍殺列車》便已替韓國累積不少知名度。對許多外國觀眾來說，《屍殺列車》既是自己第一部韓國電影，也是種奇妙的混血產物－「喪屍」（zombie）元素取自西方，但「階級不平等」卻源於韓國本土的問題意識。這種「韓洋兼容」的文化市場定位，成功引發不少關注與討論。

除電影外，韓國也藉力捧偶像的文化政策，重塑自己在全球流行樂的角色定位。K-pop團體剛進入西方市場時，只被當作一群模仿西方的韓國歌手，如今卻靠浮華的舞蹈、前衛的時尚，一舉躍升為美國樂界要角，不僅屢創YouTube觀賞紀錄新高，也獲邀在「 The Tonight Show」和「 Good Morning America」等主流平台出演；防彈少年團（BTS）更在2017年贏得Billboard音樂獎，擊敗Selena Gomez、Ariana Grande和Shawn Mendes等當紅歌手。

而跟K-pop文化一起風行的，還有韓式彩粧與服飾單品。韓國經紀公司幾乎年年推出新面孔，且各種人設都有，觀眾很容易就能找到自己的理想型，進而模仿偶像的粧容與穿搭。這種「力捧偶像，帶動消費」的產業策略，最近也隨電影與K-pop打入西方市場，SON&PARK、MISSHA、Innisfree、Dr. Jart+等都是歐美相當熱門的韓式彩粧品牌，甚至連Vogue和Elle等高級英語時尚雜誌也會定期介紹韓式美粧及穿搭。

從電影、K-pop到時尚，韓國軟實力已在西方站穩腳跟，且雅俗共賞，既進得了youtube，也上得了奧斯卡。這般成就不僅為產業創造經濟利益，也讓韓國逐步獲取民族尊嚴的話語權。

「Gangnam Style」一曲曾創下YouTube最高觀賞紀錄。（AFP）

由軟實力帶起的民族尊嚴

過往西方世界的韓國形象，往往都與朝鮮戰爭遺產脱不了關係。自二戰結束以來，朝鮮半島便被種下根深蒂固的貧窮感和不安全感，在很長一段時間內，韓國經濟發展甚至不如朝鮮，「充滿饑荒與戰亂的東方國家」也就一直是韓國的標籤。

然而隨着韓國不斷輸出文化軟實力，其民族形象已在近十年改頭換面，由原先的戰火苦難化為春風旖旎的歌舞昇平，進而引發西方世界的強烈好奇。根據美國現代語言協會調查，自2013年以來，美國的日語和韓語課選課人數穩步上升，韓語課學生數更成長13.7％，是迄今為止所有外語課中增幅最大的。

此外，韓劇、韓國偶像的風行，也意外豐富西方世界的亞洲男性形象。過往人們只知成龍和李連杰，其角色不是反派就是功夫高手，「韓式男性」無疑是種別開生面的存在。

上述文化成就，已在潛移默化間，讓韓國掌握書寫民族尊嚴的新紙筆。此次《上流寄生族》獲獎，更讓韓國的民族尊嚴上升到新高度。許多人韓國人紛紛高呼「這是韓國有史以來最偉大的時刻！」、「我以身為韓國人為榮」、「這是所有亞洲電影的驕傲！」、「我們是亞洲的代表！」，這種集體歡騰的情緒，甚至蓋過了新冠病毒肺炎疫情的恐慌，不少民眾聚會慶祝，各地電影院也主動加開場次，重新放映這部2019年的電影。

韓國耕耘軟實力輸出多年，此刻不過新花初綻，未來仍是大有可期。然而面對此番成就，我們也可反思，即便韓國輸出文化軟實力頗具效果，卻還是得藉西方人熟悉的文化形式來發聲－K-pop的歌手雖是韓國人，唱的卻是歐美曲風的流行歌；《屍殺列車》雖是韓國電影，卻也用了西方的喪屍元素，就連《上流寄生族》，也有那麼點荷里活電影的既視感。

當然，這也並不出奇。任何商品想要嘗試進入一個市場，都需要迎合在地市場的品味與標準，正如肯德基、麥當勞在進入亞洲市場時也需提供亞洲食品。不同之處在於，國際電影而今依舊是個由歐美市場為絕對主導的產業。因此亞洲各國若想拍部國際大片，往往要借用些西方審美元素，熟悉電影節評審的口味，再跟亞洲特色相結合。

《上流寄生族》橫掃國際，奠定韓國的文化地位，但面對由西方品味和標準主導的全球電影業，或許還要些時間，才能更為自如地發揮本身特色。