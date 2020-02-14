【武漢肺炎】買不到口罩？網瘋傳飛機乘客出動最新無死角防疫神器

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情擴散全球，各國掀起搶口罩的風潮造成口罩荒，因此民眾開始積極尋求其他防疫的方法，對此美國業者嗅到新商機，將原本用於運動賽事的「攜帶式帳棚」做為防疫用途，引起網友熱議。

根據《太陽報》報道，「攜帶式帳棚」（StadiumPod）於2010年由帳棚公司Under The Weather Pods的首席執行長里克（Rick Pescovitz）所發明，原本設計用來觀看足球賽事使用，讓民眾在戶外觀看比賽時就算下雨也不會淋濕。

而目前各國都在尋求防疫的辦法，民眾也越來越擔心在武漢肺炎病毒爆發的期間，搭乘飛機會將自己暴露於危險之中，於是帳棚公司想到了另一種使用方式，里克在搭乘飛機時將帳棚打開，以用來保護自己避免遭受到他人感染，同時也可以保有自己的私人空間。

里克在搭飛機時使用「攜帶式帳棚」防疫，引起網友熱議（Facebook@UTWpods）

里克的哥哥大衛表示，弟弟想知道他的產品能不能在飛機上使用，當時空姐還很開心的幫他拍了照，而坐在他旁邊的乘客甚至沒有正眼看過他一眼，或許他也認為這麼做是為了防護自己的安全。

照片曝光後立刻引起網友熱議，許多人認為這個帳棚並無實際防疫效果，也對該裝備的防護效果存有疑慮，但不論防護的效果為何，近日該商品引起許多外國媒體報導，也成功掀起話題與關注，也算是另類成功行銷的手法。

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