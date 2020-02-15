俄羅斯「美女運動員」梅德韋傑娃變身「月野兔」　網民：超可愛！

俄羅斯女子花式滑冰選手梅德韋傑娃（Евгения Армановна Медведева / Evgenia Armanovna Medvedeva）在自己的Instagram上貼了自己配戴美少女戰士假髮的角色扮演照，獲得日本網友的一片好評。

曾在平昌冬奧中奪下銀牌的梅德韋傑娃以「哈日」在日本小有名氣，日本文化中她最喜歡的莫過於美少女戰士。2016年的世界錦標賽時，她在採訪中用日語朗讀美少女戰士的主題曲歌詞。同年表演中，更曾以美少女戰士的角色扮演亮相。

近期梅德韋傑娃將在日本參與演出冰上版的「美少女戰士Sailor Moon Prism On Ice」，冰上劇的發表記者會結束後，她在Instagram上貼出這張照片。照片中她穿著粉色套裝，並戴上Sailor Moon的假髮，手插在腰上，對着鏡頭擺了Pose，並寫上「是時候得放這張照片了」。

▼▼▼「美少女戰士Sailor Moon Prism On Ice」及梅德韋傑娃IG▼▼▼

照片獲得了許多網友們的喜愛，粉絲們紛紛在下面留言：「超可愛！」、「很適合！」、「無法言喻的美」、「活生生的Sailor Moon」、「好像娃娃喔」等，讚歎之聲不絕。

梅德韋傑娃主演的冰上劇將在6月3日到5日於日本關東地方神奈川縣的KOSE新橫濱溜冰中心開演。

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