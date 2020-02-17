老闆為證明自家產品挑戰吃狗糧1個月　體重竟狂跌13公斤以上

你有吃過狗糧嗎？雖然寵物貓狗的飼料人類也可以食用，但由於調味方式與人類習慣的不太一樣，因此大多數人還是無法接受。不過美國一家狗糧製造商的執行長，為了證明自家產品品質，竟然挑戰連續吃一個月的狗糧，結果吃了一個月後，他的身體也出現了驚人變化，驚呆眾多網友。

根據英國《衛報》報道，美國知名寵物飼料製造商Muenster Milling的執行長費爾德霍夫（Mitch Felderhoff），上個月為了證明自家寵物飼料的品質，決定挑戰連續一個月都只吃狗糧，期間他也不斷在自己的Instagram和網友分享挑戰過程，更呼籲大家不要隨意模仿他的行為。

僅30日狂減逾13公斤 看看費爾德霍夫挑戰前後誇張對比（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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報道中提到，費爾德霍夫在自己公司的部落格上坦言，兩年來他都一直有挑戰吃狗糧一個月的想法，他認為這不僅是廣告宣傳，更是希望大家能夠知道他們對自己的工作充滿熱情，並將竭盡所能確保為狗狗提供最好的食物。

不過在挑戰的過程中，費爾德霍夫表示其實狗糧沒那麼好吃，「吃下去就跟聞起來一樣」，剛開始吃的4天其實很痛苦，感覺也很不好。直到第3周費爾德霍夫才開始習慣吃狗糧，甚至覺得自己棒極了，但是還是很想念人類食物的味道。對於這個挑戰，也有人質疑他是否有作弊的嫌疑，費爾德霍夫則回應自己在這30天內真的沒有吃其他食物。

沒想到一個月過去後，費爾德霍夫的身體竟然出現驚人的變化，體重掉了超過13公斤，他甚至將自己瘦下來的照片貼上Instagram，只見照片中一個月前的褲子對他來說已經大到不能穿了，同事還紛紛開玩笑的說「特殊飲食對費爾德霍夫有非常大的影響」，同時他也幫助了30隻狗狗從收容所中獲得收養。

結束一個月的挑戰後，米奇第一件事就是先大吃手撕豬肉和墨西哥辣椒卷，因為他實在太想念人類食物的味道了。

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