【武漢肺炎】幾點看戲坐哪個位？韓病人行蹤公開緣於「歷史教訓」

韓國政府將境內所有30個新冠肺炎確診病例，發病期間的外出路線和細節一一列舉，記錄成數位日誌公布於衞生福利部的網站。

第12號確診病例買了電影《下一個男人》下午5時30分場次的E13和E4座位。第17號病例在首爾豆腐鍋餐廳用餐後，坐上12時40分的火車。第21號病例周末晚上開車去教堂作禮拜。

這份日誌的製作是因為韓國具有亞洲最具野心的追蹤體系之一。衛生機關透過信用卡紀錄、閉路電視影像、手機定位服務、大眾運輸儲值卡、移民紀錄，精準重建感染者或有感染風險者的旅遊路線。除入境禁令和檢疫措施，韓國當局利用此一追蹤體系阻止疫情擴散。

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其他亞洲國家的政府也進行追蹤，分享受感染者行蹤，但他們通常通過面對面訪談彙整資訊。中國利用電訊公司、鐵路局和航空公司提供的數據追蹤個人；台灣則使用手機訊號監控居家隔離者。

就公告旅行路線的細節和數量而言，韓國表現最突出，其他國家都做不到，他們還試圖在公民自由和公衛需求之間取得平衡。韓國的防疫政策要求，來自中國、香港和澳門的旅客若想入境，須提供手機號碼，並下載政府規定的行動應用程式，每日回報健康狀態。如果連續兩天沒回報，當局會打電話給他們，最終追蹤出他們的位置。

對感染新冠病毒的患者，衞生福利部不會公布他們姓名，但會通知他們，已蒐集其個人訊息，公布最近的旅行路線。患者不能選擇不配合或拒絕約詢。專家說，在許多西方國家，韓國的作法就算不侵害隱私，也將遭遇強烈批判，尤其是公告效果其實未經證實。

韓國當局之所以有這樣的權限，且獲民眾支持，是因為五年前處理中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）時反應遲緩，沒能在疫情爆發之初強化資訊透明度。韓國後來修改疫情控制和防範的相關法律，給公衛官員更大權限，可關閉設施並取得感染者或有感染風險者的個人訊息。

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