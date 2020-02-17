敘利亞女子醫生夢　因內戰變成一場夢魘　以及奧斯卡提名紀錄片

敘利亞女醫生包勒爾（Amani Ballour）的第一位病人是一個頭部中彈的12歲男孩。那是2012年初，24歲的包勒爾還在大馬士革大學唸醫學系，正是民眾上街抗議阿薩德政權最烈的時期。男孩在政府軍鎮壓一場示威時站得太近，被亂槍打中。他的父母擔心家人被捕，不敢送他上醫院，轉向鄰居包勒爾求救；但等找到包勒爾，男孩已經沒有生命跡象。包勒爾心痛表示：「我什麼也沒法為他做。」那一刻起，包勒爾的人生與敘利亞的命運緊緊綁在一起。截至2018年止，敘國九年內戰估計死了50萬名男女老少，流離失所的超過500萬人。

包勒爾說：「我原想學成當醫生，開一家診所。那是我的夢想。但人生因為許多事起了變化。」

幾乎一畢業，她就到東古塔（叛軍重要據點）的一家醫院當志工，是該區少數幾名醫生之一。那家遲未完工的醫院，原本計劃蓋成六層樓高的大型醫學中心，但在政府軍猛攻下，工程停擺，13名醫生組成的團隊被迫將診療業務遷至大樓地下的蜿蜒空間。這裡獲得「洞穴」的稱號。

2016年，巴勒爾在此任職四年後被升做醫院經理，成為敘國叛軍佔領區內第一位、也是唯一一位主事的女醫生。國家地理雜誌將這裡的事蹟拍成紀錄片《洞穴裡的醫院》（The Cave），獲今年奧斯卡提名。

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敘國境內的衝突持續不歇，傷病患者不斷湧進「洞穴」，甚至出生僅幾天的小嬰兒。他們可能因戰事受傷，或因久戰而致身體虛弱。有些被彈片所傷，有些斷手斷腳，還有許多人因遭化武襲擊，咳嗽不已且呼吸困難。

身為經理，巴勒爾督導這些病患的診療，一下子親自操刀動手術，一下子巡房，將這家醫院經營成避風港。古塔省被圍城後，醫院仰賴醫療性非營利組織的接濟才撐下來，藥品、食物和小孩喝的牛奶全被截斷，都必須靠走私。

每天，巴勒爾與她多半是女性成員的醫療團隊，都在為別處罕見的挑戰傷神：沒有食物，要給營養不良的病童開什麼藥方？沒麻醉藥怎麼動手術？如何在地面上有震耳欲襲的空襲而地下有病患哀嚎時，維持醫院運作順暢？

最難的是在資源稀缺的情況下選擇治療誰。巴勒爾難過的說：「他們都有同樣的病症；全都呼吸困難。但我必須做出選擇：治了這個孩子，別的孩子就活不成。我有罪惡感。」

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巴勒爾有兩個兄弟和兩個姐妹。她的大姐13歲就嫁人，但她堅持完成學業並上大學，「成就不同的事」。學醫之前，她也曾考慮過當工程師。但家人不支持，認為那是男人的工作，她因此改變計劃。

2018年，獲俄羅斯支持的阿薩德部隊升高對古塔的攻擊，巴勒爾說，他們給居民兩個選擇：搭巴士走人，或留下來與城共存亡。她和團隊不得不關閉洞穴離開。他們先遷到敘北的伊德利卜，然後穿越邊境進入土耳其。

2018年夏天，她與在敘利亞時認識的男網友見面，兩人一個月內閃婚。她羞紅了臉難得的咯咯笑道：「我喜歡他。我們有同樣在乎的事。」

今年1月，巴勒爾因其人道努力獲頒歐洲委員會的瓦倫堡獎（Raoul Wallenberg Prize）。上周，她出席了洛杉機的奧斯卡頒獎典禮。她現正與夫婿向加拿大申請庇護，希望能重新出發。

她的心頭一直縈繞殘酷戰爭的記憶，很難再診治病童。她說：「他們讓我想起我在古塔的孩子。我忘不了他們。」

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