蝗災惶哉：中國如何應對這場昆蟲戰

在肺炎之外，近來又有一波「疫情」悄然靠近中國。自2019年年中起，這波「疫情」先是在中東爆發，接着又於年底進入東非，近日更已禍及巴基斯坦與印度，距離中國可謂咫尺之遙。 自打有歷史以來，人類便屢受此疫困擾，其雖無涉病原體，卻每每引爆饑荒，甚至催生鼠疫，最後導致大規模勞動力流失，進而重挫經濟。 這場災難宛如枯枝上的野火，猛然竄出，便要燎原，即便其根源只是人類一掌就能拍死的小生物：蝗蟲。

小小蝗蟲何以致命

2019年年中時，也門當地迸現大量沙漠蝗蟲，聯合國糧農組織便預警東非各國，慎防蝗災；然而12月後，預言不幸成真，蝗群飛抵東非，蠶食千里的行軍路由此而始，吉布提、厄立特里亞、埃塞俄比亞、肯尼亞、索馬里、南蘇丹、蘇丹和烏干達等國接連受害。埃塞俄比亞航空更於1月9日遭遇「蝗擊」，在由吉布提飛往埃塞俄比亞的路上，先後被兩大團蝗群包圍，導致視線受阻無法降落，最後只好轉飛另一機場，帶着點點機身蝗班，灰頭土臉地降落。

據聯合國糧農組織估算，肯尼亞、埃塞俄比亞、索馬里為此次受災最重的東非國家，三國境內的蝗蟲總數剛開始只有3600億隻，現已突破4000億大關，數萬公頃農田不見青苗，唯餘赤土，堪稱近70年來最嚴重蝗災。而沙漠蝗蟲的生命週期一般為3個月，換句話說，其可以在極短時間內繁衍下一代，而隨着無數小蝗蟲破卵而出，其數量也呈指數式增長：3個月後增加20倍，6個月後增加400倍，9個月後增加了8000倍，例如此次蝗災規模與前年相比，足足多了6400萬。

肯尼亞小男孩正用木棍驅趕空氣中的沙漠蝗蟲。蝗蟲疫情正在東非蔓延，對糧食安全構成了前所未有的威脅。（AP）

而蝗災的最關鍵原因，在於氣候變遷導致蝗蟲原生地的糧食減產，故其只好在啃盡一切後，成群遷徙；且只要跟對風，蝗群一天能飛150公里，又能吃下與體重相等的食物，加總起來，一個大規模蝗群約能啃掉全肯尼亞一天的口糧，蝗災因而成形。

但蝗災真正可怕之處，在於饑荒之後的連鎖反應。古時的蝗災先是帶來遍野餓莩，接着讓饑民屍身化為温疫大本營，引出鼠疫等傳染病，尤其蝗蟲本身就是老鼠的進食對象，鼠群數量暴增，鼠疫自然肆虐得更厲害。此外蝗災在古代更被視為君主失德的天罰，故而千萬蝗蟲過境後，不僅農作遭殃，就連當權者的執政正當性也被啃食得傷痕累累。

到了農業生產科技化的近代，蝗災仍是令人頭痛的存在。例如肯尼亞本身就有族群衝突，蝗災過後，牧民們往往要舉家遷徙，尋找新的草場，而這段穿越牧場、草場與領地的過程，往往會誘發不少族群火併；巴基斯坦則因蝗災波及棉花業，導致棉製品出口量大幅縮水，更讓數萬名靠紡紗和織布維生的工人叫苦連天，小農經濟體系更是危在旦夕。小小蝗蟲，聚在一起卻像潘多拉的盒子，只要開了條縫，苦難便伺機湧出。

中國的治蝗經驗

蝗災就像野火，倘若在火苗初發之際便受撲滅，還能抑制災情；但如果錯失下手的黃金時機，結果往往不堪設想。人類邁入現代化社會後，便越來越能應對蝗災的挑戰，透過一系列監控系統，在理想的情形下，科學家會在第一時間撲滅尚未成規模的蝗群，更能預測蝗蟲遷徙途徑，預警相關國家，讓人民撤出潛在受災區，接着派出飛機大規模噴灑針殺蟲劑。

索馬里沙漠蝗災之景，當地因中央政府羸弱，而無法有效滅蝗。（AP）

然而這次人類卻平白錯失最佳時機。原因在於，首發地也門正處於內戰之中，各方勢力忙着爭地盤，完全沒有餘裕處理蝗災，於是蝗災便順理成章擴及東非；然而東非唯有肯尼亞有較強的中央治理能力，故能派出5架農用飛機噴灑化學藥品滅蝗，烏干達則勉強派了出2架，其他如索馬里等國，長年處在軍閥割據的狀態，自然只能認栽被屠。於是蝗蟲大軍一路壯大，如今飛抵印巴的蝗蟲數，已高達4000億隻。

中國的農業基礎，恰好沿農牧交界的長城線發展，與蝗群分布十分類似－亞洲飛蝗和西藏飛蝗出沒於長城一線的西北半壁，而東亞飛蝗則活動於東南半壁，蝗災自然如影隨形。先民的抗蝗手法，大抵就是巡查、挖溝、撲捕、火燒、收買等策略，再加上祭祀等超自然途徑，例如華北地區流行八蜡廟或蟲王廟信仰，江南農民則多祭祀劉猛將廟苡驅蝗；隨着清代版圖擴張，中國內地的農耕文明逐漸嵌入長城一線的西北半壁，新疆也蓋起了五花八門的蝗神廟。

近代之後，蝗災未平，1943、1958年兩次大蝗災，仍是刻骨銘心，小蝗災則餘波不斷，千禧年之後，仍有2000年的新疆大蝗災、2001年的河北蝗災、2012年的西北蝗災，來勢洶洶；但在此同時，中國治蝗的手段也多了起來，噴灑藥劑是其一，雖說成本低、顯效快，卻會破壞生態環境，例如其往往會將蝗蟲與天敵一起殺死，不僅打亂生物鏈，更會逼使蝗蟲的抗藥性逐代增強，長此以往，藥劑只能愈用愈重，形成惡性循環。

由於喜馬拉雅山的阻隔，此次沙漠蝗災難以侵入中國。（新華社）

故而自80年代開始，中國便在新疆實驗「養雞滅蝗」之法。一來新疆田畝平廣，於生物滅蝗而言，可謂得天獨厚；二來新疆向來有養雞的傳統，故而科技人員能在已有的雞種中選出合適的，推薦給農戶，簽定協議，農戶每滅一畝地蝗蟲，補貼3角錢。在蝗災不重的年份，光憑養雞滅蝗便可完成50%以上的滅蝗任務；在2000年新疆大蝗災時，中國更首次從浙江調來上萬只鴨，配上50萬隻雞，執行滅蝗任務，收效頗大。

近來，除了生物滅蝗外，中國也已研發出真菌噴灑劑以及轉基因等技術，前者對環境影響較小，且能讓蝗蟲沾上後感染真菌，能有效抑止蝗群增生；後者則改動蝗蟲的基因序列，改變蝗蟲體內的多巴胺與嗅覺相關功能，使其無法判讀同伴發出的信息，自然就難以大規模移動。一帶一路計劃啟動後，中國已相繼將治蝗技術與經驗輸出至沿線國家，既是想敦睦友鄰，也有事先預防的考慮，畢竟2000年新疆大蝗災的根源，除了新疆本土的蝗蟲殘留基數外，哈薩克斯坦和俄羅斯未對本地蝗災採取措施，致使入秋後，大量羽化的蝗蟲遷入中國境內棲息產卵，也是原因之一。

此次蝗災的品種屬於沙漠蝗，與過往肆虐中國的飛蝗不同。沙漠蝗因地理與適應條件等因素，至今仍尚未在中國造成巨大災情，但由於其性喜高温高濕，故往往會在緬甸、尼泊爾和印度等地擴散，有時不免就遷入雲南和藏南，成為潛在破口。所幸中國邊境尚有崑崙山脈和喜馬拉雅山脈鎮守，沙漠蝗蟲往往難以越過高海拔的寒冷地帶，即便藏南和雲南同尼泊爾和緬甸毗鄰，沙漠蝗蟲有可能隨季風少量遷入，卻很難造成大規模危害。地形，也向來是中國的治蝗大將之一。

中國與蝗災相抗數千年，如今已可謂是沙場老將，氣定神閒，人民不再因蝗災而餓殍滿道，也不再因饑荒而流離失所；對大自然而言，蝗災與病毒，或許不過就是因人類過度開發而起的自體免疫反應。到頭來，人類能否完全戰勝天災，或許已不是重點；重點在於，人類究竟學到了什麼，能否在下次天災到來時，遊刃有餘的應對，既將災害降到最小，也與大自然和平共存，蝗災如此，病毒亦然。