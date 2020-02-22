像袋鼠與欖球的國家象徵　澳洲「國民汽車」Holden之死

這對於無數澳洲人來說，是繼早前持續多月的嚴重山火後，另一個令人傷心和震驚的壞消息：美國通用汽車 (GM) 日前宣布，旗下品牌Holden因在市場上不再具有競爭力，將退出澳洲及紐西蘭市場，停止開發及生產此一擁有160多年歷史的汽車品牌。Holden可謂是不少澳洲車主的「第一輛車」，有喜歡這品牌的人士坦言：「如像拋棄所有袋鼠和樹熊一樣，沒有Holden汽車就不是澳洲。」

澳洲首架量產汽車Holden 48-215 於1949年面世，現今在澳洲的汽車博物館才見到。（路透社）

Holden早於2017年10月經已結束在澳洲的製造業務，導致數百人失業。如今, 公司更計劃於今年6月裁減600名負責設計澳洲市場汽車的員工，只保留約200人負責未來10年現有160萬客戶的售後服務和維修等工作, 意味這個澳洲百年品牌將步入歷史。

Holden公司董事總經理Kristian Aquilina表示，公司已盡力保留品牌。但礙於澳洲政府降低進口車關稅，加上與多個汽車生產國簽署雙邊自由貿易協，令不少來自亞洲地區價廉物美的汽車湧入，迫使公司最終撤出市場。公司管理層亦認為，由於市場規模小和汽車行業的全球整合，令公司業務陷入困境。

其實，不少外國車廠如福特和豐田汽車 (Toyota) 數年前經已撤出澳洲的生產線。通用汽車國際業務高級副總裁Julian Blisset表示，公司未來打算將其在澳洲和新西蘭的增長重點放在特種汽車上，例如Camaro和即將上市的Corvette。這個消息象徵著澳洲國產汽車業的死亡，澳洲未來市面上售賣的汽車將全部由海外進口。

Holden退出澳洲市場，多達600名公司員工將被裁減。(Getty Images)

研究澳洲汽車業的英國國際企業教授Michael Mol表示，這意味著在澳洲生產汽車已不符合經濟效益。他指出，澳洲的汽車市場規模相對較小、地理位置偏遠，加上亞洲成本較低的製造大國也正在崛起，讓其他汽車製造廠商別無選擇。

澳洲汽車的「代名詞」

57歲的David Slater對品牌結束的消息感到突然，他為Holden 工作了32年。他坦言：「我無法接受，我崩潰了，我認為這是令人震驚的。」在他工廠的車庫內，放着許多陪他走過人生不同階段的車。他認為：「這個名字應該保留。它是澳洲汽車的代名詞。我們必須保留它，這是澳洲的歷史。」

160多年歷史的Holden汽車，見證澳洲汽車業和澳洲的歷史。(Getty Images)

Slater一家全是Holden的忠實支持者，他跟母親、太太和3個孩子均駕駛Holden汽車。他估計，一生中擁有過的Holden汽車接近有70輛；而目前他車庫內還停有11部Holden汽車。

另一位Holden支持者、現年70歲的Tony Dowsett表示，自己的生日日期和Holden首架汽車是同一天。他擔心有一天這個汽車品牌會被人遺忘，他說：「我有個三歲的孫兒，我不能見到他想要駕駛Holden汽車了，它將成為放在牆上的小古董一樣。」

在他於阿德萊德南部郊區的Holden 零件和維修店內，充斥着各式各樣的紀念品，是他喜愛的Holden汽車的精心收藏。自16歲起就擁有多輛Holden汽車的他認為：「如像拋棄所有袋鼠和樹熊一樣，沒有Holden汽車就不是澳洲。」他希望一直開店直至他去世為止。

不少澳洲人人生中的第一部汽車都會選購、或是接收家人陳舊的Holden。(Getty Images)

讓澳洲人驕傲的「國民品牌」

要了解Holden在澳洲人心目中的地位，需從品牌的歷史說起。1856年，Holden公司於澳洲成立，起初只是個皮具和馬具製造廠。直至1914年，公司才正式涉足汽車製造業。由於戰時貿易限制，公司於1917年開始全面生產車身外殼。Henry James Holden於1917年尾創立了一間新公司，並於1919年2月25日註冊了Holden的汽車前身的車身製造商有限公司（HMBB），專門從事車身製造。

1920年代，美國福特和通用兩大巨頭先後在澳洲設廠，而Holden則成為兩者的車身供應商。1931年，通用公司買斷了Holden的車身製迼，成立通用Holden汽車公司，並成為澳洲汽車業的領頭羊。

由於澳洲的地形和氣候與美國分別很大，故此，通用汽車在澳洲研發一些針對澳洲環境的汽車。數年後，Holden在墨爾本設立總部及生產、服務、銷售等各個部門，開始了在澳洲汽車生產的迅猛發展。

Holden的銷售量一直不俗，直至2010年代才走下坡。(Getty Images)

1948年，澳洲史上首架自主製造的汽車Holden 48-215面世。50年代後期，公司已經生產了25萬部汽車，佔全國銷售額的五成，成為龍頭企業。70年代，公司的一則廣告宣傳便是，澳洲人需要的是「欖球、肉批、袋鼠和Holden汽車」。1978年，公司史上最暢銷汽車款式Commodore誕生，同年也是公司連續20多年穩坐國家汽車業一哥的位置。

直至1991年，早在的六十年代已於澳洲設廠的日本豐田，憑着較平價的優勢，擊敗Holden和福特成為澳洲市場之冠。1994年，Holden正式由「通用Holden」變成Holden的獨立品牌。2001至2003年，Holden的市場份額仍高達21.6%，也被當地雜誌評為全國最值得信賴的汽車公司，公司銷售利潤也突破了60億澳元(約309億港元)。2005年是Holden最大的出口年份，有60,518部車出口至美國和中東。

Commodore是Holden最暢銷車款。(Getty Images)

踏入2010年代，公司開始從巔峰倒退下來。2011年，公司最佳銷量的Commodore的神話被日本Mazda 3打破。2013年，因應銷量不穩而且遭受汽車稅的打擊，Holden公司宣佈於2017底結束澳洲的引擎和汽車生產運作的業務。根據去年的數據，Holden是澳洲去年第四大汽車暢銷品牌，去年的註冊數量為12,026，佔市場份額只剩8％。

對澳洲人來說，Holden稱得上是個集體回憶。許多人的人生中第一輛汽車都會選購Holden，尤其是求學階段的年青人包括留學生，都會向父母要求買一輛汽車作代步之用，原因是當地公共交通並不便捷。由於Holden在當地產量多，加上購買年份較舊的二手車很便宜，最低價錢一般介乎600至900澳元（約3000至5000港元）有交易，故因此成為不少人的首選。

Commodore皮卡車為Holden大熱型號，是不少澳洲年輕人的實用車款。(路透社)

駕駛汽車除了在幅員廣大的澳洲是日常生活和交通出行的工具外，也是陪伴自己經歷人生中無數重要時刻的空間，舉例畢業、結識伴侶、結婚生子、生病入院、親人離世等人生高低起跌以至悲歡離合的重要時刻。正如Kristian Aquilina在給客戶的公開信中寫道：「能在人生中如此重要的時刻與你在一起，一直是我們的一種榮幸和驕傲。接著剛出生的孩子回家，你的第一輛汽車，你駕着去釣魚、去露營、去度假、去農場，很高興你能成為日常生活中的一部分。」

故此，Holden汽車對其支持者而言絕不單是普通的汽車品牌，它既見證了國家歷史煇煌的一篇，又陪伴了這些人的成長，可見此一國民汽車品牌對澳洲人而言具有深厚的意義。

Holden對澳洲人來說別具意義。(Getty Images)

超跑賽場對決福特告終

Holden的終結也將對超級跑車造成不少的影響。自1960年澳洲首屆錦標賽以來，當地的超跑賽場多年來屬於Holden和福特兩間車廠的鬥爭，過去的大賽都是 V8 房車對決，像是Holden 的Commodore和福特的Falcon，而Holden歷年來共贏得559次冠軍。因此，Holden汽車對超跑迷而言別具非凡的意義。

澳洲福特汽車公司亦於Twitter向這個老對手致敬：「我們在澳洲福特公司的所有人都為聽到Holden將停止運營的消息而感到悲傷。Holden是一個標誌性品牌，在許多澳洲人心中佔有特殊的地位，並且為塑造澳洲汽車業和這個國家作出很多貢獻。」

1/1 - All of us here at Ford Australia are saddened to hear the news that Holden will cease operations. Holden is an iconic brand that holds a special place in the heart of many Australians, and has done so much to shape the Australian automotive industry and the country... — Ford Australia (@FordAustralia) February 17, 2020

Holden還是澳洲超跑賽場的王者之一。(Getty Images)

超跑名宿Mark Skaife表示，Holden是澳洲腹地 (heartland) 的一部份，形容消息「就像有家庭成員死亡一樣。」他坦言自己從未想過，Holden有一天不再在國家的汽車行業中佔有一席位。Mark Skaife表示停產使他想到數十萬一生支持該品牌的澳洲人。他表示：「Holden汽車是『崇拜對象般』的汽車，它體現了澳洲價值。我們非常自豪地製造了世界上最好的後輪驅動汽車，這是非常可悲的一天。」