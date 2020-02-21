「笨豬跳」起源地？　島國首領控訴：族人文化遭竊取謀利

每年一等雨季結束，現年69歲的瓦努阿圖首領法戈（Luke Fargo）就會指導村裏的男孩，到附近森林伐木，蓋一座30公尺高塔。蓋好後，這些男孩將從最高處的跳台縱身一躍，僅腳踝繫上做為安全索的藤蔓，防止下墜時摔落地面，場面驚心動魄。

瓦努阿圖人在「笨豬跳」時僅腳踝繫上做為安全索的藤蔓，場面驚心動魄（瓦努阿圖旅遊局）

法戈熱情邀約外國訪客前往他位於瓦努阿圖彭特科斯特島（Pentecost Island）南端的家鄉，觀賞這種特殊儀式。

但法戈發現，這種活動成為發明高空彈跳的靈感，並流行到全球各地，他很難過，認為屬於族人的文化傳承遭竊。

他說：「我們很震驚，因為被告知有人靠這個發大財。我想傳訊息給所有進行高空彈跳的人，這項運動來自彭特科斯特島地區的陸上跳水。」

法戈表示，他和瓦努阿圖的原住民首領已經呼籲經營高空彈跳的業者，繳錢給他們的社區（GettyImages）

法戈表示，他和瓦努阿圖的原住民首領已經呼籲經營高空彈跳的業者，繳錢給他們的社區，但對於能否真的收到授權金感到悲觀。

此事如今被寫入瓦努阿圖法律，去年底通過的一項法案旨在保護瓦努阿圖傳統知識，特別提及彭特科斯特島南部的陸上跳水活動，及其與高空彈跳的相似處。根據該法案，「使用傳統知識但未事先告知物主並取得允許的人將觸法」。

協助起草法案的瓦努阿圖專利局官員胡瑞說，雖然不認為立法能回溯既往，協助法戈向高空彈跳業者收取授權金，但有助防範瓦努阿圖的傳統再遭剽竊。

過去數十年，這項長達三個月的活動吸引到無數觀光客，他們每人支付150澳元的價格，觀看年輕人玩陸上跳水。連英國女王伊莉莎白女王二世1974年到訪時都曾被安排參觀：但那次辦錯季節，藤蔓欠缺彈性，一扯就斷，導致表演的一名男子喪生。

彭特科斯特島住民以陸上跳水活動慶祝蕃薯豐收，已有數幾百年的歷史。一些老人說，該儀式出自一名人妻想逃離婚姻的傳說。她因為丈夫緊追不捨，只能爬上大樹，將藤蔓綁在腳踝後蹤身躍下，而她沒綁安全索的丈夫則摔死了。

法戈說，這項儀式現在變成男子的成人禮。

延伸閱讀：

澳洲男子涉藏童顏性愛娃娃 最重可判刑15年

新疆「墨玉名單」發酵 德政壇呼籲聯合國調查

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】