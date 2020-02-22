【武漢肺炎】乾手機藏病菌要禁用？　日本專家：兩招有效防菌

新型肺炎（COVID-19）在日本的確診個案不斷增加，不少上班族開始在家上班、避免人多及空氣不流通的場所，人心惶惶。 近日，就有日本網友在社群媒體Twitter上，掀起「公廁的乾手機會不會增加細菌、病毒傳播」為題的熱烈討論。由於乾手機在日本各大百貨公司、車站、觀光景點的廁所中是基本配備，因此引起高度關注。

有日本企業已因應新冠肺炎暫停使用乾手機。（Twitter @coworkingeifuku）

根據《ITmedia》報道，日本國立傳染病研究所（国立感染症研究所）過去曾發表過一「流感應對計劃」，該資料中提及，該研究所的相關人員禁止使用乾手機。2009年時，日本環境感染學會也曾發表一篇論文，比較廁所的門柄與乾手機底部的細菌數量。研究結果顯示，乾手機內的細菌數量是門柄的10倍以上，故提醒民眾不要隨意碰觸廁所中的乾手機。

此外，關於「乾手機內的熱風是否會散播細菌及病毒」，2008年時日本空氣調和暨衛生工學會大會所發表的論文中指出，手上的細菌不會因為使用乾手機而有任何差別。《ITmedia》也實際採訪販賣乾手機的公司，該公司表示，經過員工的實驗，證實一空間中有沒有安裝乾手機，空氣中的細菌含量沒有顯着的差異。但前提是，乾手機必須保持機體內、外部的清潔，民眾也應落實洗手5步驟，才能有效防止細菌與病毒。

此話題於2010年日本爆發嚴重流感傳染時曾引起討論，今又因新冠肺炎被提起，舊資料在社群媒體上瘋傳，不過傳染病研究員因忙於新型冠狀病毒之研究，故也無法回應此事。

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