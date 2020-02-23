【武漢肺炎】世衛最怕的「X疾病」出現了？專家：新病毒症狀符合

世界衛生組織（WHO）幾年前就曾警告過，謎樣的「X疾病」（disease X）可能引爆全球大流行。新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）的症狀可能最初很輕微，但第二周突然變得致命，恐怕就是這種「X疾病」。

彭博資訊報道，駐鹿特丹的伊拉斯姆斯醫學中心（Erasmus University Medical Center）病毒學主任和世衛組織緊急委員會委員庫普曼斯（Marion Koopmans）19日在科學期刊《細胞》（Cell）說：「不管（新冠肺炎）疫情能否得到控制，正迅速成為第一個符合X疾病的疫病。」

新冠病毒已傳播到20多個國家和地區。根據美國疾病和預防中心，部分感染者在當地社區感染，與中國沒有任何關聯。

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新冠肺炎的傳染神秘難解。一名住安陽的20歲女子自武漢返家後傳染給五位親友，但她自己幾無症狀。根據報道，儘管超過八成病患只有輕微症狀且能康復，但大約七分之一患者出現肺炎、呼吸困難和其他嚴重症狀。約5%會進展成重症，包括呼吸衰竭、敗血性休克和多重器官衰竭。老年人，尤其是患有高血壓和糖尿病等慢性病者，是轉成重症的高風險群。但以新加坡經驗而言，即使沒有慢性病，也可能轉成重症。

中國大陸的吹哨者、34歲眼科醫生李文亮，在發病前健康狀況良好。明尼蘇達州羅徹斯特（Rochester）梅奧診所（Mayo Clinic）醫學中心的名譽教授波蘭（Gregory A. Poland）說，新冠肺炎病患的發炎模式與1918年「西班牙流感」類似，「一旦被感染就要打一場仗」，患者要承受病毒的破壞，以及身體為對抗病毒造成的破壞。

上月在中國過世的一名男性患者，他剛感染新冠肺炎時只輕度畏寒和乾咳，還能工作，發病第九天，因疲勞和呼吸急促住院，接受密集的抗菌和免疫系統調節治療。五天後，他死於類似於嚴重急性呼吸系統綜合症（沙士、SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）的肺損傷。他有嚴重的免疫系統損傷，血液測試顯示，部分原因是他有種抗感染細胞過度活化。

有爭議的是，這名病患每天兩次接受80毫克的甲基培尼皮質醇（methylprednisolone）治療，這是中國治療重症時常用來抑制免疫反應的皮質類固醇藥物，以防範致命的急性呼吸窘迫。但加拿大安大略省麥克馬斯特大學（McMaster University）醫生賽米紐克（Reed Siemieniuk）認為，該患者的劑量大約是相同症狀者的兩倍。他說，這種藥物可能延緩患者的病毒清除。因為有此風險，用皮質類固醇（corticosteroids）恐弊大於利。他會等病人真的病得很重才嘗試類固醇。

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