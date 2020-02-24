武漢肺炎｜日本女主播忍不住　新聞報一半炮轟郵輪疫情處理手法

鑽石公主號郵輪目前已知共有691例新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）確診、3名確診病例死亡，是中國內地以外人數多的群聚感染。日前停靠在橫濱港的鑽石公主號結束隔離後，日本政府讓969名檢驗結果為陰性的日籍乘客下船，並送車站就地解散，沒想到22日一名60多歲女性返家2天後發燒，發生下船旅客確診武漢肺炎首例。

據日媒Sponichi Annex報道，日本一名主播長野智子，23日晚間播報新聞提到鑽石公主號下船的女乘客感染，且該名感染者在厚生勞動省許可下，搭乘大眾交通工具到住家最近的車站，接着再轉搭友人的車子回家。長野智子突然說道：「我，在這一星期以來，其實看了海外的BBC、CNN等新聞，頭條果然還是這個鑽石公主號」。

緊接着她說：「最令人在意的是，海外媒體記者報道，乘客下船後沒有進行隔離就搭大眾交通工具回家這件事。政府逕自讓疫情擴大才會遭到批評吧。」她認為日本政府應該有必要好好地調查向國內外說明。

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長野智子發表個人意見後，電視台進一步播報鑽石公主號船上醫生的匿名變聲專訪，畫面進行到一半突遭切斷，也引發觀眾錯愕，有網友覺得切換舉動太不自然。

而長野智子意外之語掀起網友議論，有人批評主播「是在說什麼？要一個人一個人送回家嗎？那送到飯店隔離然後再回家其實也一樣，為什麼這時候還要引起騷動，愈說愈混亂」、「沒有車子的人很多，搭大眾運輸工具也沒有別的辦法，難道要走路回家嗎？」、「不要再讓外國人對東京奧運不安了」。

不過也有大批網友力挺主播，「下船後就在橫濱車站放人，當中還有沒檢查到的人，感染擴大就是政府不負責任造成的」、「這個政府缺乏危機感」、「日本在國際上信任度已下降」。

除了檢驗陰性的乘客下船返家後出現症狀確診外，日本共同社報導，厚勞大臣加藤勝信在22日記者會表示，有23名從鑽石公主號下船的乘客，自5日後為期14天的觀察期內，都沒有進行新冠病毒檢測。這可能引發傳染風險。加藤道歉稱，會深刻反省這個錯誤，並採取措施以防類案再次發生。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】