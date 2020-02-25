武漢肺炎│鑽石公主號像超大病毒培養皿　2019年郵輪曾爆8宗疫情

停靠日本橫濱港的鑽石公主號郵輪是中國大陸以外新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情最嚴重的地方。該郵輪於19日隔離期結束後讓乘客分批下船，隨後陸續傳出新增確診病例，甚至有旅客死亡。其實，過去也曾發生過大批旅客在海上病倒受困郵輪的事件，但業者表示，郵輪有一定清潔消毒程序，且以每年超過三千萬人次遊客來說，船上實際的生病人數很少，根本沒那麼可怕。專家卻指出，郵輪是大型群聚地點，一旦疫情爆發，人們根本無處可逃。

法新社報道，英國倫敦大學病毒學教授歐斯福說：「郵輪是極度容易爆發普通感冒和消化道病毒疫情的地方。船舶總是人潮擁擠，而且乘客那麼多，衛生水平會下降。」

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不只新冠肺炎 去年郵輪8宗諾如疫情

根據美國疾病及預防中心（CDC）紀錄，去年在郵輪上至少爆發8宗諾如病毒疫情，這種病毒會造成乘客嘔吐和腹瀉。過去幾年，郵輪上還曾發生麻疹、大腸桿菌、水痘和沙門氏菌疫情。英國雷丁大學教授克拉克說：「不幸的是，郵輪客群通常較年長，更容易受到疾病影響。」

鑽石公主號郵輪因一名在香港下船的遊客確診新冠肺炎，被日本政府下令停靠在日本橫濱港隔離14天，結果船上約3700名乘客船員陸續有逾600人確診，是迄今中國大陸以外最大的新冠肺炎感染群。上周乘客解除隔離下船回國後，還陸續傳出確診病例。

有些人將矛頭指向日本當局對郵輪乘客隔離14天的處理方式。美國也建議旅客「重新考慮」是否搭郵輪前往亞洲，或在亞洲搭郵輪。

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業界：防疫做足 郵輪業績會反彈

郵輪業專家凱隆表示，郵輪絕非病毒的溫床，且郵輪會採取「廣泛的預防措施保持清潔」。他說，「病毒入侵時，郵輪有多種措施和標準程序清潔船隻，防止病毒進一步傳播」。

凱隆說，很多人對郵輪的印象是數千人擠在甲板上，讓人直覺這樣的群聚容易引發疾病散播，「其實郵輪比人們印象中的大很多。郵輪上有許多空間供遊客散居各處，享受愉悅、健康的旅程」。

凱隆引用CDC的數據表示，去年超過3100萬人搭郵輪度假，僅發生1038宗諾沃克病毒病例，比率約0.003%。凱隆和其他專家表示，郵輪業過去多次成功擺脫負面新聞，一旦新冠肺炎疫情過去，業績將快速反彈。

國際郵輪協會是全球最大的郵輪業貿易組織。他們表示2009年只有1780萬人乘搭海洋郵輪度假，去年則有3100萬人，顯示人數正不斷增長。約一半的郵輪乘客來自北美洲，分析家表示，他們不太可能受到亞洲郵輪疫情干擾。

凱隆說：「正如以往的危機事件，在新聞熱點上，預訂搭郵輪的人數或許會趨緩。一旦這段時期過了，客人就會回流，訂房型態會回復正常。」

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學者：共用住宿空間 感染風險高

然而，美國俄亥俄州肯特州立大學流行病學教授塔拉史密斯不太相信這種說法。史密斯表示：「當然，各種形式的旅行都可能生病，甚至和上幼稚園的小朋友待在家裏也可能被傳染疾病。但在郵輪上，由於旅客持續共用住宿空間，疾病感染的風險被放大。」

史密斯承認，新冠肺炎是個「極端事例」，多數郵輪乘客不會經歷任何問題，「但以我個人而言，我寧願不冒這種風險。你永遠不會知道哪種病菌會入侵郵輪，而郵輪是個你會和其他乘客困在一起的地方。對我來說這聽起來不是個愉快假期。」

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