武漢肺炎│數百噸醫療廢棄物成隱形戰場　處理不當恐爆二次疫情

你知道新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）的醫療廢棄物最後怎麼處理？北京中節能生態環境科技有限公司總經理類鳴表示，醫療廢棄物的處置是一個「隱形的底線戰場」。

目前新冠肺炎的醫療廢棄物，需先通過高溫焚燒或高溫高壓蒸煮的手段，殺滅其中的病毒病原體後，才能當作一般廢棄物處置。

類鳴指出，1月25日到2月23日，公司累計處理醫療廢棄物共4,447公噸，其中，涉及新冠病毒的醫療廢棄物量是484.76公噸，疫情期間包括用過的筷子、杯子、牙刷、廚餘等都屬於醫療廢棄物，若處理不當恐將引發二次感染，疫情的蔓延估計就很難控制。所以，處理醫療廢棄物又被稱為隱形的底線戰場，公司的員工也是另類的白衣天使。

類鳴表示，目前處理廢棄物的方法是在850度高溫下焚燒，處置完後就是爐渣和飛灰，之後再進行固化才可以安全填埋；另一種是蒸煮方式，以高於134度的高溫蒸氣，然後在220千帕的壓力下，蒸煮約60分鐘，讓它破碎、毀形，之後再填埋，或到垃圾焚化廠以一般的廢棄物處理。現在多採用第二種方式。

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