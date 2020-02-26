骨螺、牛尿、木乃伊：古代西方奇葩顏料是怎麼煉成的

說到全世界最知名、最具有辨識度的藝術畫作，除了達文西（Leonardo Di Ser Piero Da Vinci，1452－1519年）的《蒙娜麗莎》、梵谷（Vincent Willem van Gogh，1853－1890年）的《星月夜》、《向日葵》之外，在現當代畫作中，就屬挪威藝術家蒙克（Edvard Munch，1863－1944年）的《吶喊》最為著名，更被無數現代藝術家二次創作。不過日前挪威蒙克博物館發現，該畫作正隨着時間不斷褪色，畫作上方橙黃色的天空，已逐漸褪成象牙白，引起藝術界擔憂。

經過來自美國的研究團隊分析畫作顏料後，終於找出蒙克《吶喊》褪色的原因。原來當時蒙克使用一種合成顏料－鎘黃（cadmium yellow），這種顏料如果長時間暴露在空氣中，其化學成分硫化鎘（cadmium sulfide）會氧化成兩種合成化學物－硫酸鎘（cadmium sulfate）與碳酸鎘（cadmium carbonate），導致顏色變成象牙白。

生活在現代社會，因為科學技術的進步，對色彩繽紛的顏料感到習以為常。但在古代，想要讓畫作充滿五顏六色，可要花費不少金錢才能辦到，這是因為在工業革命以前，顏料多從貴金屬中提取。

挪威藝術家蒙克的知名作品《吶喊》，因顏料成分氧化導致褪色。（維基百科公有領域）

上古石器時代的人們就已經懂得利用隨處可得的事物來作畫，法國的拉斯科洞穴（Lascaux）牆上繪有距今17,000年前的壁畫，就是利用當地含鐵的土壤，再和動物脂肪混合而成的顏料所繪製。

在「世界四大古文明」裏，古埃及人早在公元前4世紀就能熟練地使用天然礦物，透過碾碎、水洗、加熱等工序獲得高純度顏色，因此我們能夠在墓室壁畫、莎草紙上欣賞到各種色彩，其中又以「埃及藍」（Egyptian Blue）最為知名。

藍色雖然是天空與海洋的顏色，但這只是光線散射而成，實際上自然界裏的藍色相當稀少。即使如此，藍天與海水還是帶給藝術家們無數的靈感，為了能夠在作品中重現那無瑕的藍，過去的人們花費不少心力在調和藍色顏料上。聰明的古埃及人，很早就找出製作出藍色的方法。

「埃及藍」也稱為鈣銅硅酸鹽（calcium copper silicate），為人類史上第一種合成顏料。古埃及人把石灰石、沙子與含銅礦物，如孔雀石、藍銅礦磨碎混合後加熱，製作出不透明的藍色玻璃後，再將其磨碎並與蛋白混合，製成藍色顏料並大量運用。

可惜到了希臘羅馬時期以後，埃及藍的製作方式就不幸失傳。之後歐洲藝術家改用相當珍貴、稀少的青金石，作為藍色的原料。

古埃及人十分喜愛「埃及藍」，不僅大量運用在墓室壁畫、神廟天花板，也被用來繪製陶瓷、雕像，圖為古埃及流行的塞尼特棋，棋盤與棋子都是色彩鮮亮的「埃及藍」。（維基百科公有領域）

除了藍色，紫色也是一個難以從大自然取得的顏色，在古代號稱比黃金還要珍貴。最早把紫色製作出來的民族，是腓尼基人（Phoenicia），他們發現骨螺分泌的黏液經過光照後會變成紫色，於是將其做為製作紫色顏料的重要材料，稱為「骨螺紫」（Tyrian purple）。

骨螺紫的顏色與曝曬的時間有非常大的關係，曝曬時間過長或是過短都會影響色澤。根據學者估算，必須要使用數十萬只的骨螺，才能染出一件紫色的羅馬長袍，成本十分昂貴，因此西方才會用「born in purple」（生來戴紫）形容出身高貴之人。

除了曝曬，骨螺紫在製作的過程中，還要與木灰一起浸泡在尿液裏，來調配顏色的深淺，所以古代的紫色布料與顏料大多臭氣熏天。

除了礦物外，中世紀到文藝復興時期，木乃伊除了被歐洲人磨成粉當作藥材使用，後有畫家發現木乃伊可以拿來作畫！據說其色彩豐潤，透明度高，非常適合拿來畫陰影，於是大為流行，更將這種棕色稱為「木乃伊棕」（Mummy brown）。不過隨着埃及考古研究發展，導致木乃伊棕的原料－木乃伊急遽減少、從市面上消失。雖然現在還是可以買到名為「木乃伊棕」的顏料，不過這已是由鐵礦粉混合製成，裏頭不再有貨真價實的木乃伊。

意大利拉温納市（Ravenna）的聖維塔教堂（ Basilica of San Vitale） 收藏一幅羅馬帝國皇帝查士丁尼一世（Justinian the Great，483－565年）的馬賽克鑲嵌畫，畫中所著的紫色羅馬長袍，就是用骨螺紫作為顏料。（維基百科公有領域）

還有一種產自印度、既明亮又通透的黃色，自16世紀以來受到無數畫家的喜愛，這種黃色稱作印度黃（Indian yellow）。是印度農民收集以芒果、薑黃為食的牛之尿液製成，因此也有相當難聞的氣味。不過這種黃色能夠些微溶於水，很適合當作水彩、油畫顏料而被廣泛利用。但是印度黃的製作方式對牛相當殘忍，目前已禁止製造，故現代的印度黃則是透過化學材料混合而成。

蒙克的《吶喊》所使用的鎘黃、梵高鍾愛的檸檬黃，則得益於在鉻鉛礦 (crocoite) 的橘色礦物中，發現鉛與一種新元素－鉻 (chrome)，可製作出橘色、綠色與黃色。後來鉻與其他化學材料混合，製作出多種以「檸檬黃」為名的顏料，如鉻酸鋇 (barium chromate)、鉻酸鍶 (strontium chromate)，還有梵高最愛用的鉻酸鉛（Lead(II) chromate）都是足以替代印度黃的明亮黃色，其中鋅黃（Zinc chromate），是所有鉻黃之中唯一不具毒性的顏料。而蒙克所使用的橙黃色顏料，則是取自金屬鎘。這是於1817年一位化學家弗里德里希·施特羅邁爾（Friedrich Stromeyer，1776－1835年）所發現的新元素。不過直到1840年代，才被用作顏料生產，但因為稀少導致價格昂貴。蒙克生前絕對沒想到花大把錢買的顏料，在經過長時間的空氣接觸後，會褪成白色。

科技進步與工業革命，不僅改變了人類的社會結構與生產方式，也為藝術界帶來許多翻天覆地變化，讓畫家們有了方便取得又鮮豔豐富的顏料，不用再為高昂的顏料煩惱，從此作品有了更為絢爛多姿的色彩。