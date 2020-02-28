日本長者心愛Gameboy故障　任天堂「神級CS」暖透母子心

日本服務業一向受到各國消費者的推崇。近來，知名遊戲公司「任天堂」更是因為一則貼心舉動，而受到網友們的讚許。

根據日本《福布斯》報道，這則小故事原本來自於《朝日新聞》的讀者投書，一名70歲的婦人指出，她的母親在過了60大壽以後，就非常喜歡玩任天堂招牌遊戲機Gameboy的俄羅斯方塊。

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然而，母親自從95歲起便因身體不適臥病在床，同時，家中的第三台Gameboy遊戲機也在此時故障。家人試著去了各個店鋪都找不到新機，也沒辦法修理復原，聽到兒子說任天堂以「有紙本客服」聞名，硬著頭皮寫了一封信向任天堂解釋狀況，並將遊戲機一起寄給任天堂，詢問該如何處理。

想不到，短短不到一周的時間，一家人就收到了驚喜的回覆，寄回來的竟然是一部全新的Gameboy。任天堂表示，因為零件已經停產，所以連原廠都沒有辦法修復這台Gameboy，但是他們在倉庫中找到了一部新機，決定將它寄回，並且希望老奶奶能夠長命百歲。

當時兒子說道，「任天堂果然是以『優質的客服』聞名啊」，一家人才發現，原來這是一個天大的誤會。兒子說的「優質的客服」（神対応）卻被長輩們聽成日語中諧音的「有紙本客服」（紙対応），反而誤打誤撞地獲得了這台新遊戲機。

兒子說的「優質的客服」（神対応）卻被長輩們聽成日語中諧音的「有紙本客服」（紙対応），反而誤打誤撞地獲得了這部新遊戲機。（Twitter@@SITM_K）

婦人在投書最末段表示，非常感謝任天堂的慷慨。曾經說着「我好幸福喔」的母親，直到99歲仙去以前，都沒有罹患過失智症，或許也是託了遊戲機的福。

網友們讀了這篇投書，紛紛表示「太令人動容了」、「任天堂說倉庫裡剛好有一台，可能也是為了顧及顧客的心情吧。真是細膩的處理方式」、「果然對老人家而言，玩遊戲可以有效防治失智症呢」。

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