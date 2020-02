【新冠肺炎・韓國】新天地教會涉足新加坡　利用空殼公司成立分會

新加坡《聯合早報》網報道,韓國新天地教會未經註冊,通過空殼公司在星洲設立分會,兩名新加坡公民與五名韓國籍人士正在協助調查。

星洲內政部今天(2月28日)發表文告透露,至今揪出的教會分子當中,沒有人與大邱市的新天地教會信徒有過接觸。其中四名韓國人,是在大邱市和清道郡爆發疫情前,入境星國的。第五名韓國人則是在本月21日入境,但經衛生部檢驗後確認她的身體狀況良好。

一名穿戴防護裝備的工作人員在韓國清道大南醫院大門外噴灑消毒劑。(AP)

▼▼按圖放大,先看一看「新天地教會」的網上宣傳▼▼

+ 15 + 14 + 13

成立於1984年的新天地教會,全稱為新天地耶穌教見證帳幕聖殿(Shincheonji Church of Jesus the Temple of the Tabernacle of the Testimony)。

去年2月,新天地教會嘗試以Heavenly Culture, World Peace & Restoration of Light這個名字,在新加坡註冊公司,但內政部以安保理由拒絕。內政部之後的調查揭露,新天地教會早前已註冊另一家空殼公司「Spasie私人有限公司」。該公司聲稱從事諮詢服務和軟體開發。

圖為2月19日,身穿全套防護服裝的工作人員在新天地教會大樓前進行消毒工作。大廈掛出海報上正是禮拜期間教徒聚集一起的照片。(Reuters)

↓↓↓更多關於新天地教會的圖片,請點擊放大觀看:

+ 2

星洲內政部在調查新天地教會期間,當地爆發新冠肺炎疫情,當局因此決定加速調查。內政部長兼律政部長尚穆根今天下午受訪時說,在星國受到該教會影響的人,相信少於100人。調查還在進行中。

延伸閱讀:

跌勢不止! 道瓊早盤再跌800點

新冠疫情延燒多時 全球股災為何本周才爆?

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】