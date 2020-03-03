【朝鮮很潮】《愛的迫降》展示政治以外的朝鮮　韓青年也加持？

由玄彬、孫藝珍演出的《愛的迫降》，眾望所歸成為2020年首部熱爆韓劇，不僅在國內外俘獲普通觀眾，更贏得不少脫北者讚譽，因劇集成功還原朝鮮民眾的生活日常和風俗文化，而非僅強調社會壓迫及專制的一面。這部劇集的走紅，以及近兩三年來一眾脫北者YouTuber的湧現，無不體現韓國人對「北邊同袍」的好奇，希望了解核彈、極權政府之外，一個有「人味」的朝鮮。

在院子裏點燃汽油烤蛤蜊，全村婦女一齊進行「（醃）泡菜戰鬥」，公寓陽台上養雞養羊，不通電的冰箱用作書架或衣櫃⋯⋯韓劇《愛的迫降》中這些惹笑又奇特的生活細節，描繪了一幅生動的朝鮮民生畫像。儘管劇中大部分人看上去物資充裕、有美化之嫌，但不難看出劇組在方言、衣着打扮、民居建築等方面也做足功課，力圖呈現真實且多面的朝鮮。

圖為韓劇《愛的迫降》男女主角。（《愛的迫降》劇照）

避開政治談朝鮮？ 韓國螢幕的大膽嘗試

《愛的迫降》講述一位身為財閥後代的韓國女企業家，在跳傘時被龍捲風意外吹過三八線，邂逅朝鮮「軍二代」出身的男主角。這樣的劇情設置意味着故事相當大篇幅是在朝鮮發生，自然要求劇組對當地社會風貌有一定了解。但事實上，由於該國封閉性、朝韓兩國的脆弱關係，普通韓國人對近在咫尺、同根同源的朝鮮民眾並不甚了解。

為解決這一難題，劇組曾採訪一眾住在韓國的脫北者，更邀請其中一員成為助理編劇。郭文安曾在朝鮮護衛司令部擔任警衛，逃至韓國後進入影視行業。他曾稱在創作時會盡量迴避政治爭議，也不願毫無意義地「妖魔化」朝鮮政權。這或許解釋了為何《愛的迫降》中沒有一個角色脫北，朝鮮軍人因故潛入韓國、親眼目睹其「先進」後，最終也選擇回到祖國。

韓國大小螢幕上從不缺乏朝鮮議題，但大多侷限於軍事、政治、外交等層面，並且往往難逃負面印象。從這一角度而言，《愛的迫降》可謂一次成功試驗，不僅避免以居高臨下的視角去評判朝鮮，更為朝鮮的自然風光、原風味飲食掃上正面色彩。

2020年1月，平壤民眾在金日成廣場參加農曆新年慶祝活動。（AFP）

講述鮮為人知的朝鮮故事 大有市場

有趣的是，儘管朝鮮形象在韓國影視作品中仍略顯單一，但在年輕人聚集、表達形式更為自由和多元的社交傳媒上，「介紹朝鮮」已經成為一個相當吸金的「小眾市場」（niche market），其最大受益者正是一班脫北者YouTuber。不少人避免評論政治，而是回憶在「北邊」是如何生活，大談當地方言、飲食、服飾、戀愛及家庭等等。

「我們脫北者有一個優勢，就是吸引人們關注⋯⋯我的朝鮮背景不應是恥辱，這就是真實的我。」27歲的Heo Jun表示。他如今月入數千美元，全靠有17萬訂閱者的YouTube專頁，影片內容包括他品嚐朝鮮美食、試用交友手機程式等。有一個片段獲得逾580萬觀看，是他蒙上雙眼站在街頭，請求人們擁抱一個脫北者。

同為脫北者的Kang Nara，在YouTube擁有11萬粉絲，更有人為她開設藝人才有的粉絲俱樂部（fan club）。這位22歲的女大學生常常在影片中介紹朝鮮妝容，被韓國傳媒稱作「北韓美人」。不過就連她也感嘆：「如今脫北者YouTuber太多了，以至於我必須尋找其他新鮮、有趣的賣點。」

據統計，逾32,000位脫北人士如今生活在韓國，因缺乏外語等現代社會技能和常識，不少人在「新世界」舉步維艱，甚至因極力隱藏脫北者身份，承受巨大心理壓力。老一輩脫北者或保持低調、對過去三緘其口，或投身社會活動、聲淚俱下控訴朝鮮政府；但如今不少年輕人正在探索一條不同的道路，開始擁抱和訴說曾為朝鮮人的過去。這背後的社會基礎，在於韓國民眾對朝鮮態度的演變。

無感情、不了解？ 韓青年如何看朝鮮

現今韓國年輕人對朝鮮和「統一」的看法，可以是複雜且善變的。與祖父母輩不同，他們未有經歷過1950年代的朝鮮戰爭，大多欠缺與「北邊同袍」的感情聯結，難以切身體會朝鮮半島分裂的「民族傷痛」；又與見證社會貧困與動盪的父母輩不同，他們成長在一個已實現經濟飛躍、建立民主政權的韓國，相對而言更難理解朝鮮的政治經濟狀況。

也因此，韓青年面對朝鮮議題，傾向採取本土利益優先的務實態度。例如2018年初平昌冬奧會時，朝韓雙方政府推動組建女子冰球聯隊，然而事件卻導致文在寅政府在韓國年輕人之間的支持率有所下滑，因不少人認為韓方選手被迫犧牲訓練時間，來為「統一」做騷。「我們錯誤估計了『20、30代』（指20-29歲、30-39歲人士）的感受。」一位青瓦台官員當時承認。

2018年1月，朝鮮冰球選手在韓國鎮川郡接受訓練。（Getty Images）

不過，隨着一系列朝韓首腦會談「文金會」召開，兩國外交關係有所緩和，旅遊合作也一度得到官方背書，民調顯示韓國年輕人對朝鮮的印象日趨正面。第一次「文金會」後，韓國掀起一陣平壤冷面熱潮，銷量在20-29歲人士的階層裏比一年前翻了一倍；對朝鮮飲食的好奇，更拓展到化妝品、室內裝潢等民生領域。雖然朝韓關係在2019年再度遇冷，但上述現象無疑增進韓青年對朝鮮的興趣。

韓劇《愛的迫降》中，女主角曾笑言二人無法在一起是因為「民族傷痛」，而大結局播出後也有網民感嘆：「外星人和地球人（指編劇樸智恩的前作《來自星星的你》）、美人魚和普通人（指《藍色海洋的傳說》）可以在一起，朝鮮人和韓國人卻不可以。」這些隱喻也許能讓韓國年輕人對半島統一有更個人化的理解——政治局勢瞬息萬變，但惟有人與人的聯結能突破社會文化隔膜。