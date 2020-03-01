俄美女網紅樂極生悲　乾冰放泳池　3人窒息死

俄羅斯一位網紅為慶祝生日，決定製造一次新的「化學實驗」製造效果，把大量乾冰掉進水池中，誰知結果造成3死多傷，死者包括她的丈夫。

季堅科為慶祝29歲生日做了個「實驗」，豈料悲劇收場，失去自己的丈夫。（Ekaterina Didenko Instragam）

俄羅斯網紅季堅科（Ekaterina Didenko）為慶祝29歲生日，在莫斯科當地的一個多功能水上活動中心舉辦派對，近20人出席。為了給在場客人留下深刻的印象，季堅科娜準備了近30公斤的乾冰，倒進水池製造「煙霧彌漫」的效果。

悲劇就在此時發生，因乾冰的煙霧實際是二氧化碳，一時間大量的二氧化碳釋出包圍眾人。結果多人出現中毒眩暈的情況，有嘗試走進水池中的人更直接昏倒。

乾冰放進水池後的片段

季堅科則在事件中受傷但無大礙，她在事後感到非常後悔，稱自己的丈夫在監護病房，不知道有多少人在事件中不幸逝世。俄羅斯傳媒報道，事件造成最少3死，3人死因皆為窒息而死，3人的死者中包括了季堅科的丈夫瓦連京（Valentin Didenko）。

乾冰是二氧化碳的低温固體下的狀態，在日常生活中可以作為急凍及製造煙霧效果之用。但使用時必需保持空氣流通，高濃度的二氧化碳可抑制呼吸造成窒息死亡。

季堅科是註冊的藥劑師，經常與丈夫及一家人直播各種食物或化學實驗，分享日常小知識和自己的生活，在俄羅斯有過百萬的追隨者。