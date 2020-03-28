口罩帝國3M　什麼都敢造的公司　最初竟是靠這東西起家

2020年的開局，讓所有人都為新型冠狀病毒肺炎疫情操碎了心，醫護人員義無反顧奔赴前線與病毒戰鬥。作為普通人，唯一能做的就是老老實實待在家裏。閒下來的時候再儲點酒精、洗手液、吃的，其中最重要的，莫過於口罩了！誰家要是有上百個口罩，那絕對算得上大戶人家。如果口罩還是3M的，估計隔壁鄰居都要被羨慕哭了！

翻查這次疫情被大家熟知的3M，才發現原來口罩還只能算3M公司的一個小小個副業，實際上，這間公司有6萬種商品，市值千億！無論是從發家史，還是造的東西來看，都只能用「玄幻」兩字來形容！

口罩帝國3M，竟是挖礦起家的？

你知道嗎？Danone餅乾最早是賣玻璃瓶的，Nokia最早賣過尿片，而3M公司，最早是開礦的（誰還沒有一段神奇的歷史呢！）

1902年，5個年輕人在明尼蘇達州創立了一家公司名叫Minnesota Mining and Manufacturing，3個M開頭，所以簡稱3M。這五個人的職業也很多元，一名醫生、一名律師、兩位鐵路職員和一個銷售肉食的。

公司最早想開採用於製造砂輪的剛玉，結果因為創始人太外行，開採半天才發現當地的礦藏沒什麼大價值，害的公司一度陷入破產邊緣。好在他們決定立馬轉型，從採礦改成做砂紙生意，這種乾濕兩用的防水砂紙成了他們的熱門產品，銷量極好。

此後他們又研發出了隔離膠帶、透明膠帶、以及十幾種不同用途的膠帶，3M公司也像「着了魔」一樣瘋狂研發新產品。以至於到了現在，他家的產品把製造業、運輸業、通訊業、醫療業，還有家居辦公領域等等全涉獵了個遍，被網友譽為：除了上帝，什麼都敢造！

3M公司：只要你敢想，我就敢造！

口罩、便利貼只是冰山一角 點圖看看3M多年來發明過什麼：

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疫情下的3M

這次疫情，讓全國人民都認識了3M，可以說，一個3M的口罩是當前階段除了爸媽之外，最讓人有安全感的存在了。而3M作為一家因口罩出名的公司，這一回，也緊急調配庫存資源，捐贈了80箱醫用口罩、1330箱防護口罩等，總價值超過700萬的防控物資，讓無數網友為之稱讚。

（微博@3M中國）

然而，就在3M公司把庫存支援武漢，許多人買不到口罩的特殊時期，網上陸續爆出：有些高價買到的3M口罩，可能是假貨！1月23日，執法人員查獲一批3M假貨口罩。1月25日，有網友在微博爆料，在浙江義烏有小型工場在生產700萬副KN95假口罩且即將流入市場。在江都破獲的一起「3M口罩」製假案中，民警扣押了涉嫌假冒3M註冊商標的口罩，成品及半成品22萬餘隻﹑印有3M字樣的紙板箱﹑以及各類口罩、面具外包裝紙盒2萬多個。

這些沒有任何防塵、空氣淨化等安全措施的小型工場生產的口罩根本達不到相應的衛生標準。人一旦佩戴起來，可能還會對健康有所損害。在疫情之下，還有無良商家貪圖利益做這樣的事情，甚至把假冒偽劣口罩運往災區發國難財、吃「人血饅頭」，實在是傷天害理！

大家如果有發現此類情況的，請立馬依法舉報，堅決打擊抵制發疫情財！日站君也給大家搜查一下辨別3M口罩真偽的方法。

3M口罩真品（3M官網）

1. 聞味道

3M口罩沒有任何異味，只有活性炭口罩有淡淡的活性炭香味。（橡膠帶都沒有味道）

2. 看印刷

3M口罩都是由激光打印，打印痕跡呈45度斜角。假貨是油墨印刷，往往有油墨不均勻的痕跡。

3. 看LA標誌和QS認證

非國產口罩，只要是正規的，一定有LA認證。國產口罩，不管是國內用還是用於出口，都一定有QS和LA認證。

目前，口罩等醫療物品的供應正在逐漸恢復，希望大家不恐慌、耐心等待，能不出門就不出門。願大家都能早日買到讓人安心的真口罩！

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