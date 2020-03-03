日本東京迪士尼大阪環球影城休館　景點「空城計」罕見影像曝光

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為了防止新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴散，日本兩大旅遊景點東京迪士尼樂園以及大阪環球影城Universal Studios Japan（USJ）宣布自2月29日起休園。日本媒體航拍畫面曝光，顯示周末向來人潮洶湧的兩大主題樂園，罕見的空無一人。

平日人山人海的場景全變空城　詭異影象曝光（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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航拍畫面可見，東京迪士尼樂園廣大的園區靜悄悄的，完全不見平時熱鬧的氣氛。大阪環球影城也迎接來靜悄悄的周末，格外詭異。

日本《產經新聞》報道，東京迪士尼雖然曾在2019年10月因颱風關門一天，但上次長時間關門停止營業還是在2011年311大地震之後。

根據園區聲明，此舉是在回應日本政府籲請各業者避免舉辦大型文化及體育活動，雖然目前暫訂3月16日開園，但之後還會再進行研究。

大阪環球影城則暫訂3月15日開園。這是大阪環球影城開幕以來首次長期休園，在此之前最長一次停業時間為兩天。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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