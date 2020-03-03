【新冠肺炎】美國數千萬人沒醫保　基層習慣生病不看醫生成大隱憂

美國截至3月2日已有91宗新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，死亡病例也增至6個。隨着疫情威脅升高，公共衛生專家憂心，美國近2750萬人沒醫保，且有上千萬非法移民，加上美國政府未規定有薪病假，低薪勞工生病後不敢請假硬撐的職場文化，都可能形成美國防疫破口，導致疫情擴散。

沒有醫保硬撐 恐成防疫破口

法新社報道，隨着新冠肺炎開始在美西地區傳播，公共衛生專家警告說，美國有其他富裕國家沒有的幾項特點，包括沒有醫保的民眾為數龐大且不斷增多、不敢跟當局接觸的1100萬無證移民，以及因為擔心丟飯碗，生病時仍「硬撐下去」的文化。河濱加州大學流行病學家布朗說：「這些都是助長病毒傳播的因素。」

在俗稱「奧巴馬醫保」的《患者保護與平價醫療法案》（Patient Protection and Affordable Care Act）通過後，沒有醫保的美國人從2010年的4670萬人高位開始下降，但在過去兩年，人數再度增加。目前美國沒醫保的人，約佔美國總人口8.5%。

美國擁有世界上最好的醫院與醫療人員，但無法透過僱主納保又沒窮到符合獲得各州醫保資格的人，通常會選擇完全退出這一制度。這些沒有醫保保障的人，平常看個醫生就可能被收取數百美元費用。不過，這並不代表沒醫保的人若患重病就只能自生自滅，因為美國法律規定，無論有無能力支付醫療費用，病人均應獲得所需的醫療照護。

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沒規定有薪病假 3成3抱病上班

現年29歲、跟丈夫兩人都沒醫保的明尼蘇達州居民漢斯邁爾表示，若她真的生病了，可能會找急症室治療。但接受治療並不代表看醫生是免費的，沒有保險的人看完醫生後會面臨巨額帳單。漢斯邁爾說：「因此，我們必須非常仔細考慮每種情況下的費用。」

美國疾病控制及預防中心（CDC）針對新冠病毒發布的重要訊息之一是，民眾若有輕度呼吸道症狀，請待在家中，但來電詢問後經確認有必要就醫者，請前往醫院就診。但布朗表示，美國很多人因工作不敢請病假。

在先進國家中，美國是唯一一個政府未規定有薪病假的國家。華府智庫經濟政策研究所（EPI）指出，儘管私人企業平均每年提供8天病假，但在最低薪勞工中，僅3成的人能獲得有薪病假。對這些勞工來說，即使一天沒上班，都會對自身財務帶來痛苦影響。羅致恆富會計公司去年10月對全美2800名勞工的調查顯示，5成7的人生病時有時會請假，但有3成3生病時仍去上班。

疫苗研發出來 不是都負擔得起

美國正積極研發新冠肺炎疫苗與療法，估計12至18個月內會有疫苗，但是否人人負擔得起則是一個問題。上周在國會被問到這件事時，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）說：「我們希望確保大家都負擔得起，但我們無法控制價格，因為我們需要私人部門投資。」

提供製藥業資訊的新聞網站Pharmalot專欄作家席佛曼痛批艾薩的發言「令人髮指」，並稱：「沒人說不允許獲利，但我們該讓一些可能感染新冠病毒的美國人，因為藥貴到負擔不起而死掉嗎？」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】