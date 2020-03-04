【新冠肺炎】握手親吻？不了　社交禮儀新建議：碰肘碰腳

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐。市民除了外出時都戴上口罩外，也盡量減少與人接觸，部份餐廳甚至用膠板隔開食客，預防飛沬傳播。人和人之間的距離突然隔了一重障礙。尤其是在西方世界，社交禮儀在疫症蔓延時出現大轉變， 握手、親臉頰和擁抱等一概不再。

德國總理默克爾（Angela Merkel）3月2日出席會議遇見內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer），如常伸出右手想要握手，但遭到對方婉拒。默克爾隨即意識到慘被「食檸檬」的原因，並舉起雙手微笑說：「這是正確的事情。」

德國總理默克爾伸出右手想要握手，但遭到內政部長澤霍費爾婉拒。（路透社）

握手、親臉頰和擁抱等原本是西方國家平常不過的社交禮儀，但疫情下已經成為「禁忌」。法國禮儀專家里希特福斯（Philippe Lichtfus）指，在中世紀開始的人類歷史中，握手是相對較近期的發展，其實只是行注目禮，也足以表達問候之意。

每年復活節前一周，西班牙信徒都會親吻聖母馬利亞的雕像，祈求保佑，為國內最重視傳統。不過隨疫情爆發，儀式或會被禁。西班牙國家衛生官員西蒙（Fernando Simon）說：「這是我們討論的措施之一。」

法國總統馬克龍和意大利總理孔特2月27日見面時握手和親臉頰。不過隨意大利疫情愈來愈嚴重，官員也指或者現時減少接觸為妙。（美聯社）

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如果連握手也不可，與朋友碰面時又應該如何打招呼呢？世界衛生組織傳染病危害管理部門主管白里安（Sylvie Briand）便建議用揮手、泰式雙手合十和碰肘取代。

We need to adapt to this new disease #COVID19 https://t.co/SiCL6dX2dQ — Dr Sylvie Briand (@SCBriand) March 1, 2020

伊朗網路最近流傳一段影片，三個朋友見面時，他們將雙手插入口袋，其中兩人戴着口罩，他們互相碰腳（footshake）來打招呼。黎巴嫩也有類似的影片，歌手阿拉馬（Ragheb Alama）和喜劇演員蘇萊曼（Michel Abou Sleiman）見面時互碰對方的腳，同時用嘴發出親吻的聲音。